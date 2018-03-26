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    Instagram'dan yepyeni bir uygulama: Direct!

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 07:28 | Son Güncelleme:

    Instagram'da son zamanlarda birbirleriyle mesajlaşanların sayısı artınca popüler uygulama yeni servisini ortaya çıkardı ve gelişmiş özellikleriyle Direct'i ayrı bir uygulama yaptı.

    Snapchat gibi açıldığında karşımıza direkt kamera çıkan uygulama, her gün kullandığımız Instagram üzerinde ki mesajlaşma özelliğini kaldırmak için atılan bir adımmış gibi gözüküyor. Uygulamanın App Store ve Google Play Store açıklaması şu şekilde:

    Eğlenceli mesajları daha önce hiç olmadığı kadar hızla oluştur ve paylaş.
    • Instagram arkadaşların anında eklenir.
    • Özel yüz filtreleri, Boomerang ve Instagram’ın yaratıcı araçları.
    • Arkadaşlarının resimlerini yeniden düzenle.

    Instagramdan yepyeni bir uygulama: Direct

    Bugün Android ve iOS için yukarıda bahsettiğimiz altı ülkede kullanıma sunulacak olan uygulamayı şu anda yüklerseniz, gelen kutusu Instagram uygulamasından kaybolur ve yalnızca Direct uygulamasından gelen mesajlarınıza erişebilirsiniz. Bir uygulamada hem Instagram gönderilerine bakıp hemde mesajlaşma yapabiliyorken, bunlar için artık iki uygulamaya birden ihtiyacımız olacak.

    Etiketler: instagram
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