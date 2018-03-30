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    Instagram'dan video ve fotoğraf nasıl indirilir?

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:

    Popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da gördüğünüz bir fotoğrafı veya bir videoyu indirmek istiyorsunuz. Ne mi yapacaksınız? İşte Instagram'dan fotoğraf ve video indirmenin yolu!

    Hem Google Play Store'da hem de Apple Store'da büyük bir kitleye hitap eden Instagram'da, bir gönderi gördünüz. Gönderiyi çok beğendiniz veya düzenlemek istiyorsunuz. Ancak, gönderiyi indiremiyorsunuz. Nasıl mı yapacaksınız? Instagram'dan video ve fotoğraf indirmenin yolu çok basit. Öncelikle, bir uygulama üzerinden bu işlemin nasıl olduğunu anlatalım...

    Uygulama üzerinde Instagram'dan video veya fotoğraf indirmenin yolu!

    Instagramdan video ve fotoğraf nasıl indirilir

    Öncelikle telefonunuza InstaSave for Instagram adlı uygulamayı kurun. Kurduğunuz uygulamayı kapatmadan Instagram hesabınıza, ister tarayıcınızdan, isterseniz de cihazınıza yüklü olan Instagram uygulamasından giriş yapın. Sonrasında indirmek istediğiniz fotoğraf veya videonun URL'sini alın. Son olarak,  InstaSave for Instagram adlı uygulamaya geçiş yaptığınızda, otomatik olarak indirmek istediğiniz gönderinin oraya yansıdığını göreceksiniz. Burada yapmanız gereken tek şey; indirme butonuna tıklamak ve gönderiyi indirmek. 

    Tarayıcı üzerinden de Instagram'dan video veya fotoğraf indirin!

    Instagramdan video ve fotoğraf nasıl indirilir

    Tarayıcı üzerinden de bir gönderiyi indirmek çok basit. Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapın ve orada da indirmek istediğiniz fotoğraf veya videonun yine URL'sini kopyalayın. Ardından, kullandığınız tarayıcı üzerinden "downloadgram.com" adlı siteye gidin. Sitede yer alan arama çubuğuna, kopyaladığınız URL'yi yapıştırın ve download bölümünü seçin. Son olarak, karşınıza çıkan "download image" veya "download video" butonuna tıklayarak, indirme işlemini başlatmış olacaksınız. 

    Etiketler: ınstagram'dan video veya fotoğraf indirme
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