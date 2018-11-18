Instagram'daki hata kullanıcıların şifresini ortaya döktü!
Popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram'da yaşanan bir hata, kullanıcılara pahalıya patladı. Hata sebebiyle kullanıcıların şifresi herkese açık hale gelince durumun fark edilmesi çok sürmedi.
Instagram kullanıcıların şifrelerini sızdırmasıyla gündeme geldi. Gizlilik ve güvenlik sekmesi altında bulunan veri yedekleme bölümünü kullanan hesap sahiplerinin şifreleri sızdırıldı.
“Verilerini indir” özelliği ile yedekleme yapmak isteyen kullanıcılar, işlem sonrasında verileri için yönlendirildikleri URL üzerinde hesap şifrelerinin gözüktüğünü fark etti. Firma sözcüsünden “Açığı anında kapattık, az sayıda hesap etkilendi…” açıklaması geldi.
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