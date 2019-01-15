Instagram'da yumurta fotoğrafı çılgınlığı sürüyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.01.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Instagram'da yumurta fotoğrafı çılgınlığı sürüyor

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Instagram'da yumurta fotoğrafı çılgınlığı sürüyor

Instagram'da world_record_egg isimli hesabın paylaştığı yumurta görseli ile Kylie Jenner'a meydan okunmuş ve yumurta görüntüsünün Jenner'dan daha fazla beğeni alması için kullanıcılardan 'beğen' tuşuna basmaları istenmişti. Bu talep kullanıcılardan ilgi görünce 18 milyonu aşkın beğeni alan Jenner'ın bebeğinin fotoğrafı geride kaldı; yumurta görseli 40 milyon beğeniye dayanarak kırılması çok güç bir rekora imza attı.

Instagram'da yumurta çılgınlığı tam gaz sürüyor. Jenner, bebeğiyle paylaştığı fotoğrafı 18 milyonun üzerinde beğeni almış ve aylarda Instagram'ın en çok beğeni alan fotoğrafı olmuştu. Halihazırda 123 milyon takipçisi bulunan Kylie Jenner'ın paylaştığı fotoğraflar en az 5 milyon beğeni aldığından, rekor kıran fotoğrafın Jenner'dan gelmesi şaşırtıcı değil.

Bu tabloyu değiştirmek isteyen world_record_egg isimli Instagram hesabı bugüne dek sadece bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğraf ile Jenner'a meydan okundu. Jenner'ın 18 milyonu aşkın beğeni alan fotoğrafını geride bırakmaya çalışan yumurta görseli amacına fazlasıyla ulaştı.

Haberi hazırladığımız TSİ 10.00 sularında yumurta görseli 40 milyona yakın beğeni almayı başarmıştı.

Instagramda yumurta fotoğrafı çılgınlığı sürüyor


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