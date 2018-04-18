Instagram'da video izleyenleri görme işlemi nasıl yapılır?
Instagram'ın 2016 yılında kullanıcılarına sunduğu video görüntülemeleri özelliği sayesinde videoları kaç kişinin gördüğü gözüküyor. Ancak, kimlerin videoları görüntülediği gözükmüyor. Peki, paylaşılan videoları kimlerin görüntülediği nasıl görünür?
Instagram kullanıcıları, 2016 yılında gelen bir güncellemeyle birlikte paylaştıkları videoları kaç kişinin görüntülediğini görebiliyor. Ancak, kimlerin görüntülediği maalesef gözükmüyor. Şu anda sadece paylaşılan hikayelerde kimlerin gördüğü görünebiliyor. Peki, hikaye tarzında olmadan gönderi olarak paylaşılan videoları kimlerin gördüğünü görmek mümkün mü?
Şimdilik böyle bir şeyin mümkün olmadığı söyleniyor. Zira, Instagram'ın 2017 yılından bu yana işlediği yayın politikası kullanıcıların paylaştıkları videoları kimlerin görüntülediğini görmelerine izin vermiyor. Ayrıca, 2016 yılında kullanıma sunulan bu özellik, halen daha test aşamasında. Platformun bu duruma izin vermemesinin bir diğer sebebi ise doğruluk. Şirket, videoların kimler tarafından görüntülendiği listesinin doğruluğuna inanmıyor. Videoları kimlerin görüntülediği özelliğinin tam anlamıyla çalışması durumunda kullanıcılar bu özellikten faydalanabilecek. Ek bilgi olarak, bu teknolojinin %100 oranında doğruluk yakalamasının zor olduğu söyleniyor.
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