Instagram'da TBT nedir?
Instagram kullanıcıları tarafından son zamanlarda yaygınlaşan etiketlerden birisi olan TBT nedir? Neden TBT kullanılır? İşte Instagram'da çok karşılaştığımız TBT'nin anlamı!
Popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram, kullanıcılarına etiket özelliği sunuyor. Kullanıcılar paylaştıkları fotoğraflara birtakım etiketler ekleyerek, sadece kendi takipçileriyle değil, neredeyse herkesle fotoğraflarını paylaşıyorlar. Son zamanlarda en çok kullanılan etiket ise TBT.
Öyle ki, TBT etiketi adı altında Instagram'da 500 milyona yakın fotoğraf veya video bulunuyor. Açılımı Throwback Thursday olan TBT etiketini kullanıcılar, geçmiş zamana ait bir fotoğraf paylaşmak istediklerinde kullanıyor. Kelime anlamı olarak "Perşembeye Doğru" gibi bir anlamı çıkan TBT, bir deyim olarak anılıyor. Deyim olarak adlandırıldığında ise "Ne günlerdi" gibi bir anlam ortaya koyuyor.
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