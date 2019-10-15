Heykel Kafası hesabı ile heykelleri konuşturuyor

Instagram'da kullanıcılar takipçi sayısını artırmak için pek çok yola başvuruyor. Ancak çok az sayıda hesap gerçekten organik takipçilerle büyümeyi başarıyor. Son günlerde paylaşımlarıyla yer yer kullanıcıların karşısına çıkan hesaplardan biri de Heykel Kafası isimli bir hesap. Paylaşımları ise ağırlıklı olarak heykel fotoğrafları üzerine ve onları konuşturma yoluna gidiyor.



“Heykel” aramalarının yüksek değerini fark edip Heykel Kafası isimli hesap açan ve ilgili sayfayı geliştirmek için bir dizi yola başvuran sosyal medya uzmanı ve söz konusu sayfanın yöneticilerinden Akdemir, Instagram'da etkileşimi arttırmanın ipuçlarını paylaştı.

Akdemir'e göre sayfa açmak için herhangi bir yetkinlik gerekmediğinden kişiler planlamadan üzerinde düşünmeden sayfayı açıyor. Sonraları ise içerikleri beğenilmiyor, takip edilmiyor. “Buna nasıl bir çözüm bulabilirim?” sorusuna yanıt aranıyor ve sahte takipçi, beğeni, yorum satın alma yoluna gidiliyor. Özgün içerik yok, plan program da olmayınca sayfa bir noktaya gelemiyor.

Sayfa oluştururken birinci kuralın o kimliği bir şekilde öne çıkarmak olduğuna dikkat çeken Akdemir, bu konuda kullanıcıların uzun uzun düşünmemesi gerektiğini kaydediyor. Sözlerinin devamında ise şu satırlara yer veriyor:

"Planlamalar yapmanız o planlara uygun şekilde hareket etmeniz gerekir. Bunları yaptınız ve içeriklerinizi paylaşmaya başladınız. Sabrı öğrenmek zorundasınız. İki gönderi paylaştım, hemen binlerce beğeni almam lazım, sayfayı açtım hemen takipçi yağmalı diye düşünülmemeli. Planlı programlı ilerlediniz, sabırla içeriklerinizi üretmeye devam ettiniz, kaliteden ödün vermeyip sürekli kaliteyi arttırmak için uğraştınız, doğru yoldasınız. Artık yeni bir düşüncenin vakti geldi. Kendinizi sayfa sahibi olarak düşünmeyi bir kenara bırakın ve takipçilerinizin yerine koyun. Empati yapın. Karşıdaki kişi olacak olsanız eğer bu sayfayı takip eder misiniz? Hikayenizde sayfanın gönderilerini paylaşır mısınız? Arkadaşlarınıza gönderir misiniz? Cevabınız “Hayır” ise gözden geçirmeniz gereken çok fazla şey var. Kendinizin beğenmediği bir şeyi başkalarının beğenmesini bekleyemezsiniz. Cevabınız “Evet” ise devam edebilirsiniz. Bu soruları sorarak ilerlerseniz eğer başarısız olma ihtimaliniz azdır. Heykel Kafası’nın gönderilerini oluştururken bu noktalara dikkat ettik. Kendi adıma konuşayım, kendimi 18 yaşındaki birinin yerine koyduğum zaman da 40 yaşında birinin yerine koyduğum zamanda da olumlu yanıt veriyorum. Kadın da olsa erkek de olsa bir şey değişmiyor. Yani gönderileri oluştururken herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Farklı bir fotoğraf kullanarak, fotoğraf söz uyumu yakalayarak, insanları güldürecek, düşündürecek bir etki yaratarak hesabınızı büyütebilirsiniz. Biz de bu noktalara dikkat etmeye çalıştık."