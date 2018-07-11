Instagram'da soru sorma dönemi başladı!
Instagram'a gelen yeni bir özellik sayesinde kullanıcılar hikayelerinde artık izleyen herkese soru sorabilecek. Peki yeni özellik nasıl çalışacak?
Instagram'ın yeni özelliği sessiz sedasız yayına girdi. Bu özellik, kullanıcıların Instagram'da hikaye paylaşırken, anket yapabilmesinin yanında artık doğrudan soru sorabilmesini de sağlıyor. Yani siz soru soruyorsunuz; kullanıcılar cevap vermek istediklerinde sorunuzun üzerine dokunuyor ve kullanıcının yanıtı size DM olarak geliyor.
Artık kullanıcılar hikayelerine özgün cevaplar alabilecekleri metinler ekleyebilecekler. Önceden eklenen soru sorma özelliğinde, cevap için soruyu yönelten kişinin oluşturduğu kalıplar kullanılıyordu ancak artık herkes sorulara kendi özgün mesajını yazabilecek.
Bu yeni özellikle ilgili en çok merak edilen konuysa cevapların anonim olup olmayacağıydı. Yeni gelen bilgilere göre cevapları veren kişilerin kimliği soruyu yönelten kişi tarafından görülebilecek ve kişi isterse gelen yanıtları farklı bir hikaye olarak yayınlayabilecek. Ancak yayınlanan hikayede cevaplayan kişinin fotoğrafı ve bilgileri görülmeyecek.
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