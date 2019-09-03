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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.09.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Instagram'da size kimin mesaj gönderebileceğini seçebileceksiniz

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Instagram'da size kimin mesaj gönderebileceğini seçebileceksiniz

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram'da kullanıcılara yeni bir özellik sunulacak. Bu özellik sayesinde artık herkes size DM yani özel mesaj atamayacak, dilediğiniz kullanıcıların mesaj atmasını engelleyebileceksiniz. Bunu yaparken de ilgili hesabı engellemek durumunda kalmayacaksınız.

Instagram, kullanıcılarına hesaplarını daha ayrıntılı kontrol edebilmek için bir dizi yeni özellik sunuyor. Örneğin paylaştığınız hikayeyi sadece belli kişilerin görmesini istiyorsanız Yakın Arkadaş seçeneğini seçip hikayenizi bu kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Bu listenin dışında kalanlar ise hikaye paylaşımınızı göremiyor. Buna benzer şekilde Instagram'ın DM üzerinde de değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Kullanıcılara bugün için herkes DM yollayabiliyor. Kullanıcı gelen DM'lerden rahatsızsa, bu DM'nin sahibini engelleyebiliyor. Ancak bunu yaparken hesabı tamamen engellemiş oluyor. 

Instagram ise kişiyi tamamen engellemek yerine sadece mesajların bloke edilebilme özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Örneğin bir kişiden gelen mesajlardan rahatsızsınız ve bu DM'leri görmek istemiyorsunuz. Ancak bu DM sahibini tamamen engellemek de istemiyorsunuz. Bu durumda DM engelleme özelliğini kullandığınızda karşı taraf size ne yazarsa yazsın mesajı size ulaşmayacak; mesajlarının ulaşmasının engellendiğini de hiçbir şekilde anlayamayacak. 

Instagramda size kimin mesaj gönderebileceğini seçebileceksiniz

Instagram mesajlaşma seçenekleri altında sizi takip etmeyen kullanıcıların size mesaj göndermesini engelleyebileceğiniz özellikleri test ediyor. Bu bölüm altında grup sohbetlerine alınıp alınmak istemediğinizi de belirleyebileceksiniz.

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