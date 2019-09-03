Instagram'da size kimin mesaj gönderebileceğini seçebileceksiniz
Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram'da kullanıcılara yeni bir özellik sunulacak. Bu özellik sayesinde artık herkes size DM yani özel mesaj atamayacak, dilediğiniz kullanıcıların mesaj atmasını engelleyebileceksiniz. Bunu yaparken de ilgili hesabı engellemek durumunda kalmayacaksınız.
Instagram, kullanıcılarına hesaplarını daha ayrıntılı kontrol edebilmek için bir dizi yeni özellik sunuyor. Örneğin paylaştığınız hikayeyi sadece belli kişilerin görmesini istiyorsanız Yakın Arkadaş seçeneğini seçip hikayenizi bu kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Bu listenin dışında kalanlar ise hikaye paylaşımınızı göremiyor. Buna benzer şekilde Instagram'ın DM üzerinde de değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Kullanıcılara bugün için herkes DM yollayabiliyor. Kullanıcı gelen DM'lerden rahatsızsa, bu DM'nin sahibini engelleyebiliyor. Ancak bunu yaparken hesabı tamamen engellemiş oluyor.
Instagram ise kişiyi tamamen engellemek yerine sadece mesajların bloke edilebilme özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Örneğin bir kişiden gelen mesajlardan rahatsızsınız ve bu DM'leri görmek istemiyorsunuz. Ancak bu DM sahibini tamamen engellemek de istemiyorsunuz. Bu durumda DM engelleme özelliğini kullandığınızda karşı taraf size ne yazarsa yazsın mesajı size ulaşmayacak; mesajlarının ulaşmasının engellendiğini de hiçbir şekilde anlayamayacak.
Instagram mesajlaşma seçenekleri altında sizi takip etmeyen kullanıcıların size mesaj göndermesini engelleyebileceğiniz özellikleri test ediyor. Bu bölüm altında grup sohbetlerine alınıp alınmak istemediğinizi de belirleyebileceksiniz.
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