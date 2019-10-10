Instagram'da siyah mod (karanlık) nasıl yapılır? İşte Android ve İOS'larda karanlık mod kullanımı
Dünya çapında birçok kullanıcısı bulunan Instagram geçtiğimiz günlerde karanlık mod özelliğini kullanıma açtı. Android ve İOS telefonlarda güncelleme ile beraber gelen karanlık mod özelliği, belli ayarlar yapıldıktan sonra kullanılmaya başlanıyor. İOS 13 ve Android 10'larda geçerli olan bu özelliğin nasıl açılacağını merak eden kullanıcılar ise konuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Instagram'da siyah mod (karanlık) nasıl yapılır?
Dark mode özelliğinin hayatımıza girmesiyle birlikte, Instagram için Karanlık Modu açmak isteyen kullanıcıların kafalarında soru işaretleri oluşmaya başladı. "Instagram siyah mod nasıl yapılır?" sorusunun cevabını merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, iOS veya Android cihazlar için adım adım dark mode theme (karanlık mod) kullanım aşamaları...
İOS 13'TE İNSTAGRAM KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?
Sadece İOS 13'te geçerli olan İnstagram karanlık modu, daha koyu bir görünüm için ekranınızdaki renkleri ayarlar. Instagram için Karanlık Modu açmak için, iOS veya Android cihaz ayarlarınıza gidin.
Aklınızda bulundurun: Cihazınızın işletim sistemini, Instagram uygulamanızın yanı sıra iOS 13 veya Android 10 ile güncellemeniz gerekir. Cihazınızın ayarlarında Karanlık Modu açarak, Sadece Instagram'da değil, çeşitli uygulamalarda Karanlık Modu etkin görebilirsiniz.
İOS 13 cihazınızda karanlık modu açmak için;
Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a gidin.
Koyu Mod'u açmak için Koyu'yu seçin.
Koyu Mod'u Denetim Merkezi'nden açmak veya kapatmak için aygıtınızın sağ üst köşesinden aşağı çekin ve parlaklık denetimini basılı tutun. Ardından, Koyu Mod Açık veya Koyu Mod Kapalı'ya dokunun. Koyu Mod'u gün batımında veya belirli bir saatte otomatik olarak açılacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a gidip Otomatik'i seçin. Seçenekler'e dokunarak Koyu Mod için bir zamanlama ayarlayın.
ANDROİD'TE İNSTAGRAM KARANLIK MODU NASIL KULLANILIR?
Koyu tema veya Rengi ters çevirme özelliğini açmak için:
Cihazınızın Ayarlar uygulamasını Ayarlar uygulaması açın.
Erişilebilirlik'e dokunun.
Ekran bölümünün altında Koyu tema'yı veya Rengi tersine çevir'i açın.
Koyu tema, Android sistem kullanıcı arayüzü ve cihazınızda çalışan uygulamalar için geçerlidir. Renkler, videolar gibi medyada değişmez.
Rengi ters çevirme, renk değerlerini değiştirir. Örneğin, beyaz bir ekrandaki siyah metin, siyah bir ekranda beyaz metin haline gelir. Rengi ters çevirme medya için de geçerlidir ve renk kalitesi ya da okunabilirlik sorunları yaşanabilir.
Android 9 veya daha eski bir sürümü kullanıyorsanız: Tek seferde bu ayarlardan yalnızca birini kullanabilirsiniz. Örneğin, Koyu temayı açarsanız Rengi ters çevirme otomatik olarak kapanır.
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