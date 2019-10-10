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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 10.10.2019 - 22:13, Son Güncelleme:

Instagram'da siyah mod (karanlık) nasıl yapılır? İşte Android ve İOS'larda karanlık mod kullanımı

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Instagram'da siyah mod (karanlık) nasıl yapılır? İşte Android ve İOS'larda karanlık mod kullanımı

Dünya çapında birçok kullanıcısı bulunan Instagram geçtiğimiz günlerde karanlık mod özelliğini kullanıma açtı. Android ve İOS telefonlarda güncelleme ile beraber gelen karanlık mod özelliği, belli ayarlar yapıldıktan sonra kullanılmaya başlanıyor. İOS 13 ve Android 10'larda geçerli olan bu özelliğin nasıl açılacağını merak eden kullanıcılar ise konuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Instagram'da siyah mod (karanlık) nasıl yapılır?

Dark mode özelliğinin hayatımıza girmesiyle birlikte, Instagram için Karanlık Modu açmak isteyen kullanıcıların kafalarında soru işaretleri oluşmaya başladı. "Instagram siyah mod nasıl yapılır?" sorusunun cevabını merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, iOS veya Android cihazlar için adım adım dark mode theme (karanlık mod) kullanım aşamaları...

İOS 13'TE İNSTAGRAM KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?

Sadece İOS 13'te geçerli olan İnstagram karanlık modu, daha koyu bir görünüm için ekranınızdaki renkleri ayarlar. Instagram için Karanlık Modu açmak için, iOS veya Android cihaz ayarlarınıza gidin.

Aklınızda bulundurun: Cihazınızın işletim sistemini, Instagram uygulamanızın yanı sıra iOS 13 veya Android 10 ile güncellemeniz gerekir. Cihazınızın ayarlarında Karanlık Modu açarak, Sadece Instagram'da değil, çeşitli uygulamalarda Karanlık Modu etkin görebilirsiniz.

İOS 13 cihazınızda karanlık modu açmak için;

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a gidin.

Koyu Mod'u açmak için Koyu'yu seçin.

Koyu Mod'u Denetim Merkezi'nden açmak veya kapatmak için aygıtınızın sağ üst köşesinden aşağı çekin ve parlaklık denetimini basılı tutun. Ardından, Koyu Mod Açık veya Koyu Mod Kapalı'ya dokunun. Koyu Mod'u gün batımında veya belirli bir saatte otomatik olarak açılacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a gidip Otomatik'i seçin. Seçenekler'e dokunarak Koyu Mod için bir zamanlama ayarlayın.

ANDROİD'TE İNSTAGRAM KARANLIK MODU NASIL KULLANILIR?

Koyu tema veya Rengi ters çevirme özelliğini açmak için:

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını Ayarlar uygulaması açın.

Erişilebilirlik'e dokunun.

Ekran bölümünün altında Koyu tema'yı veya Rengi tersine çevir'i açın.

Koyu tema, Android sistem kullanıcı arayüzü ve cihazınızda çalışan uygulamalar için geçerlidir. Renkler, videolar gibi medyada değişmez.

Rengi ters çevirme, renk değerlerini değiştirir. Örneğin, beyaz bir ekrandaki siyah metin, siyah bir ekranda beyaz metin haline gelir. Rengi ters çevirme medya için de geçerlidir ve renk kalitesi ya da okunabilirlik sorunları yaşanabilir.

Android 9 veya daha eski bir sürümü kullanıyorsanız: Tek seferde bu ayarlardan yalnızca birini kullanabilirsiniz. Örneğin, Koyu temayı açarsanız Rengi ters çevirme otomatik olarak kapanır.

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