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    Instagram'da sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek!

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram'da kullanıcıların işine yarayacak yeni bir özellik geliyor. Yeni gelen güncellemeyle birlikte kullanıcılar artın Instagram üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek.

    Sızdırılan bilgilere göre dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği geliyor. Facebook ve WhatsApp’tan sonra mesafeleri ortadan kaldıracak olan özellik Instagram’a da geliyor. Instagram’ın Android uygulama paketleri (APK) içerisinde keşfedilen sesli ve görüntülü arama simgelerinin yer alması bu özelliğin geleceğini doğrular nitelikte. Bu özellik aktif olarak geldikten sonra DM bölümünün yanına yeni bir ikon eklenecek. İkona basıldığında sesli veya görüntülü arama tercihi karşımıza çıkacak.

    Instagramda sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek

    Facebook ve WhatsApp uygulamaları için de bu iddialar ortaya atıldıktan kısa süre sonra sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelmişti. Sızdırılan bilgilere göre ikonlar APK içerisinde eklendiğine Instagram’a da bu özelliğin gelmesi an meselesi.

    Etiketler: instagram , uygulama , telefon , sosyal medya
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