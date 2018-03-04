Instagram'da sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek!

Sızdırılan bilgilere göre dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği geliyor. Facebook ve WhatsApp’tan sonra mesafeleri ortadan kaldıracak olan özellik Instagram’a da geliyor. Instagram’ın Android uygulama paketleri (APK) içerisinde keşfedilen sesli ve görüntülü arama simgelerinin yer alması bu özelliğin geleceğini doğrular nitelikte. Bu özellik aktif olarak geldikten sonra DM bölümünün yanına yeni bir ikon eklenecek. İkona basıldığında sesli veya görüntülü arama tercihi karşımıza çıkacak.





Facebook ve WhatsApp uygulamaları için de bu iddialar ortaya atıldıktan kısa süre sonra sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelmişti. Sızdırılan bilgilere göre ikonlar APK içerisinde eklendiğine Instagram’a da bu özelliğin gelmesi an meselesi.