Instagram'da sesli mesaj gönderme dönemi resmen başlıyor
Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Instagram'a milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren önemli bir özellik daha ekleniyor. Kullanıcılar artık DM üzerinden sesli mesaj da gönderebilecek.
Instagram sesli mesajlar özelliği kullanıma sunuldu. Facebook Messenger üzerinde bulunan ses kaydedicisine görsel olarak oldukça benzeyen kaydedici animasyonları, WhatsApp kaydedicisi gibi bas konuş tarzında bir çalışma biçimiyle çalışıyor.
Aynı WhatsApp gibi, ses kayıtlarını parmağınızı basılı tutarak alabiliyorsunuz. İptal etmek için ise parmağınızı sola doğru kaydırmanız yeterli.
Bu yenilik ile birlikte Direct artık, dosya paylaşımı ve konum paylaşımı gibi özellikler dışında, kullanıcılara Messenger ve WhatsApp ile hemen hemen aynı özellikleri sunuyor.
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