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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.09.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Instagram’da ‘sergiledikten’ sonra kıyafeti iade etme çılgınlığı başladı!

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Instagram’da ‘sergiledikten’ sonra kıyafeti iade etme çılgınlığı başladı!

Bazı Instagram kullanıcıları, satın aldıkları kıyafetlerle fotoğraf çektirip fotoğrafı Instagram'a koyduktan sonra kıyafeti iade ediyor.

Önemli bir etkinlik için kıyafet satın alıp, etiketlerini çıkarmadan (ve kimseye göstermeden) kıyafeti giyip ertesi gün aldığınız yere iade etmek, bazı müşteriler tarafından uzun zamandır uygulanan bir yöntem. Şimdi ise insanlar bu yöntemi Instagram’a fotoğraf koymak için uyguluyor.

Barclaycard adlı kredi kartı şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre Birleşik Krallık’ta müşterilerin yüzde 9’u sadece sosyal medyada paylaşmalık fotoğraf çekmek için kıyafet aldıklarını kabul etti. O günün kıyafeti (#ootd) sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, alınan mağazaya iade ediliyor.

Dunyahalleri.com'un haberine göre ankete 2002 adet yetişkin katıldı. Bu davranışın en sık görüldüğü yaş grubu 35-44 yaş arası katılımcılar oldu. Erkeklerin, bu yönteme kadınlardan daha fazla başvurduğu görüldü. Ancak bu rakamlara, Instagram’ın en büyük kullanıcı grubunu oluşturan ergenlerin dahil olmadığını hatırlatmak gerek. Araştırma sadece 18 yaş üstü katılımcılarla yapıldı.

“Önce dene sonra öde”

Barclaycard’a göre internetten satış yapan şirketlerin ‘önce dene sonra öde‘ politikaları bu trendin gelişmesine katkıda bulundu. Kullanıcılar bu uygulamada, internet üzerinden siparişini verdikleri kıyafetin ücretini evde denedikten sonra ödüyorlar.

Ancak sosyal medyanın yükselişi ile birlikte artık sadece ünlülerin değil, herkesin kişisel bir marka oluşturması bekleniyor. Sürekli hayatlarımızı belgelediğimiz ve bu belgeleri internette başkaları yargılasın diye paylaştığımız için, aynı kıyafeti birden fazla kez giyerken görünmek kimileri için kabul edilemez bir durum haline geliyor. Bu da iade yöntemiyle farklı kıyafetlerle fotoğraf çektirmeyi anlaşılabilir bir taktik haline getiriyor.

Instagram için kıyafet üreten markalar

Öte yandan, bazı markalar kendilerini Instagram müşterileri için özel olarak düzenliyor. Örneğin The Cut yazarı Allison P. Davis, popüler Fashion Nova markası için “Bu kıyafetler sosyal medya için üretildi. Tek bir kez ya da belki iki kez giyilip fotoğraflandıktan sonra atılmak üzere tasarlandılar.” diyor. Instagram çağının bir diğer popüler markası da Rent the Runway. Bu marka, iade edilecek kıyafetler üretiyor çünkü bu şirketten kıyafetleri satın almıyorsunuz, kiralıyorsunuz.

Bazıları ise bu harekete tepki olarak iş kıyafetlerini benimsiyor ve kadınları bu kıyafet tercihi baskısından kurtarmayı hedefliyor. Kapsül gardırop adı verilen konsept, birkaç tane kaliteli kıyafet satın alıp sadece bunları giymeyi öneriyor. Çevreciler de birkaç kullanımın ardından atılan ya da iade edilen kıyafetlerin oluşturduğu çöplerden şikayetçi. Ama Cambridge Düşesi Kate Middleton gibi bazı moda ikonları, aynı kıyafeti birden fazla kez giyerek, bunun normal bir davranış olduğunu topluma kabul ettirme konusunda önemli bir adım atıyor. Michelle Obama da benzer davranışlarıyla biliniyordu.

Yani prenses ya da ‘first lady’ gibi hissetmek için her gün farklı bir kıyafet giymeye gerek yok. En azından gerçek prenses ve first lady’ler böyle yapmıyor.

 

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