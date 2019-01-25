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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.01.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Instagram'da satışları artırmak için 5 ipucu

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Instagram'da satışları artırmak için 5 ipucu

Instagram, şirketler ve bireysel girişimciler için ne ifade ediyor? Nöropazarlama danışmanı Seda Genç, Instagram’ın pazarlama amaçlı efektif kullanılması hakkında çeşitli ipuçları verdi.

Genç, “Instagram’da kullanıcı motivasyonları; görsellik, popülerlik ve eğlence gibi üç unsur çerçevesinde şekilleniyor. Görsellik duygusal etkileşim yaratabilmek için oldukça önemli. Beynin görselleri metinlere göre 60.000 kat daha hızlı işlediğini biliyoruz. Bu bağlamda Instagram’da, özellikle yüzlerin kullanıldığı fotoğrafların daha fazla duygusal etkileşim yarattığını söyleyebiliriz. Diğer yandan, Instagram’da bir paylaşım yaptığımızda ve paylaşımlarımız beğenildiğinde beynimizden mutluluk hormonu salınıyor ve beynimizin ödül merkezi harekete geçiyor. Bu da kullanıcıların kendilerini popüler ve tatmin olmuş hissetmelerini sağlıyor.”

Instagram’ın pazarlama açısından, perakendeciler ve girişimciler için de önemli fırsatlar sunduğunu belirten Genç, “E-ticaretten farklı olarak Instagram, tüketicilerin aklında olmayan bir ürünü görüp satın almalarını sağlayabiliyor. E-ticarette çok sayıda ürün arasında kullanıcının aradığı ürünü bulması bilişsel yükü artırıyorken, Instagram bu karmaşayı azaltıyor. Instagram’ın önemli bir özelliği olan “işletme hesapları” da bir avantaj olarak karşımıza çıkmakta. Hangi gönderiler daha çok beğeni almış, nasıl etkileşim yaratmış ve kullanıcıların demografik özellikleri gibi bazı önemli istatistikleri görebiliyoruz. Bu verileri içerik optimizasyonunda kullanıp, sonraki gönderileri iyileştirmek ve daha kaliteli, daha iyi etkileşim yaratabilecek içerikler sunabilmek mümkün.” sözlerini ifade etti.

Genç, Instagram’da satışları artırmanın 5 yolunu şöyle açıkladı:

Güvenlik: Kullanıcılar Instagram’da alışveriş yapacağı hesapta öncelikle güvenlikle ilgili bazı ipuçları ararlar. Genelde referanslar bu güveni sağlar. Bir arkadaş ya da tanıdığın daha önce o hesaptan bir şey satın almış olması ya da ilgili hesabın ondan alışveriş yapanların yorumlarına, referanslarına yer vermesi kullanıcı açısından birer güven unsurudur. Diğer yandan kaliteli görsellerin kullanılması ve iletişim bilgilerinin net bir şekilde paylaşılması da bilişsel olarak kişiyi güvende hissettiriyor ve alışveriş yapması için ikna edici olabiliyor.  

Farklılaşmak: Instagram’da sizin yaptığınız işe benzer işler yapan çok sayıda Instagram hesabı olabilir. Bu noktada şunu düşünmek gerekiyor; “Benim sayfamda kullanıcılar ne görmek istiyor? Benzer ürün satan hesaplardan farkım ne?, Neden beni takip etsin ve ürünlerimi satın alsın?”. İşte, Instagram’da başarılı olanlar özellikle bu soruların cevabını verebilenlerdir.

Etiketleri kullanmak: Kullanıcılar aradığı görsellere ya da hesaplara ulaşmak için belli etiketler üzerinden arama yapıyor. İlgili etiketleri kullanmıyorsanız, kullanıcının satın alma motivasyonu bulunsa dahi sizi bulamadığı için başka bir hesaba yönelebilir.

Oyunlaştırmak: Instagram genelde insanların eğlenme, keyifli vakit geçirme için kullandığı bir sosyal mecra. Kullanıcıların markalardan beklentileri de yönde. Bunu online satışlarda da göz ardı etmemek gerek. Yapılan kampanyalarda oyunlaştırmadan yararlanmak kullanıcıların satın alma motivasyonunu tetikleyebilir.

İstek yaratmak: Ürün ve hizmeti tek başına güzel bir görsel olarak sunmak yeterli değil. Aynı zamanda o ürünle ilgili bir istek yaratmak gerekiyor. “Bu ürünle insanların hangi sıkıntısına, nasıl çözüm buluyoruz?” sorusunun cevabını verdikten sonra bunu paylaşımlarda duygusal fayda olarak ön plana çıkarmak ürüne karşı bir istek yaratabilir.

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