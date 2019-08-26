Instagram'da reklam sayısı daha da artacak
Facebook, Instagram'ın popülaritesini daha fazla değerlendirmek adına reklam sayısında artışa gitmeye karar verdi. Şirketin halihazırda reklam sistemini iyiden iyiye oturttuğu Instagram'da kullanıcıları bakın ne bekliyor?
Instagram, uzun bir süredir farklı yöntemlerle reklam geliri elde ediyor. Kullanıcılar hikayeler olsun normal paylaşılan fotoğraflar olsun, reklamlarla karşılaşıyor. Kullanıcılar da diğer yandan kendi profillerini öne çıkarmak istediklerinde Instagram'a ödeme yapıyor ve buradan da reklam geliri elde ediliyor. Şirket ise reklamları yeterli görmemiş olacak ki şu günlerde reklamları çoğaltma planı üzerinde kafa yoruyor.
Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Instagram kullanıcıları bir süre sonra peş peşe reklamlarla karşılaşabilir. Android veya iOS platformu fark etmeksizin kullanıcılar bir reklamı geçtiklerinde peşinden bir başka reklam çıkabilecek.
Şirket, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adı altında bu yeniliği yapacağını söylese de, kullanıcıların reklam sayısının artmasında nasıl bir avantaj kazanacağı belirsiz.
Konuya genel olarak bakacak olursak Facebook'un geçen yıldan bu yana sahibi olduğu Instagram platformundaki reklam sayısını iki katına çıkardığını söylemek mümkün.
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