Instagram'da onaylı hesap istiyorsanız dikkat! Bomba gelişme...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
16.07.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Instagram'da onaylı hesap istiyorsanız dikkat! Bomba gelişme...

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Instagram'da onaylı hesap istiyorsanız dikkat! Bomba gelişme...

Instagram'da kullanıcıların yoğun bir şekilde istediği, ancak Instagram'ın belirli kurallar çerçevesinde dağıttığı mavi tik yani onaylı hesap durumu çok yakında tek tuşla alınabilir hale gelecek, hem de herkes için! Nasıl mı?

Instagram kullanıcılarının ilgisini çekecek önemli bir gelişme yaşandı. Henüz test aşamasında olan bir özellik, kullanıcıların Ayarlar'a girerek mavi tikli bir hesaba sahip olmasını sağlayacak. Elbette iş bu kadar basit değil!  Avustralya kaynaklı habere göre, onaylı hesap başvurusu artık doğrudan mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Başvurmak için tek yapmak gereken ayarlara girmek olacak. Şu anda bazı iPhone telefonlarda beliren değişikliğin birkaç hafta içerisinde Android cihazlara sunulması bekleniyor.

Değişikliğin dünya çapında sunulması ise iddialara göre daha uzun sürebilir. Zira şirket, yüksek talep görecek bu uygulamayı bir anda tüm dünyada aktif hale getirmek istemiyor. Yapılan kolaylaştırmayla, mavi tikin sadece tanınmış kişilerle sınırlı kalmaması mı hedefleniyor kesin belli değil. İddiaya göre onaylı hesaplara, kimliğini ispatlayan herkes kavuşabilecek.

Ancak diğer yandan Twitter'ın bir dönem herkese gelişigüzel mavi tik vermesi şirketin başını ağrıtmış, sahte hesaplar dahi onaylı hesaplara sahip olmuştu. Instagram'ın başvuru sürecini değiştirmeyeceği, ancak başvuru yapmak isteyenlerin işini kolaylaştırması bekleniyor.

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