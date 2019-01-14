Instagram'da Kylie Jenner'ı ezip geçen yumurta
Dünyanın en büyük fotoğraf platformu Instagram'da 123 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, 18 milyonu aşkın beğeni alan fotoğrafıyla Instagram'ın bir numarasıydı. Ta ki bugüne kadar. world_record_egg isimli Instagram hesabı, Kylie Jenner'ı tahtından etmek için yumurta görseli paylaştı ve herkesten bu fotoğrafı 'Kyle'ı geçmek' için beğenmelerini istedi. 10 günlük süre zarfında 23 milyonu aşkın beğeni alan yumurta görüntüsü böylece Jenner'ı tahtından etmiş oldu.
Instagram'da bir yumurta fotoğrafının 23 milyonu aşkın beğeni alması büyük şaşkınlık yarattı. world_record_egg isimli Instagram hesabı, Kylie Jenner'a meydan okuyarak, 18 milyon beğeni alan fotoğrafına meydan okudu ve yumurta görüntüsünün Jenner'dan daha çok beğeni alacağını duyurarak herkesten fotoğrafı beğenmesini istedi.
Kısa sürede büyük ses getiren bu paylaşım, 4 Ocak'ta yapıldı ve yumurta görseli bugün itibariyle neredeyse 24 milyon beğeni aldı. Fotoğraftaki yumurta her gün sofralarda gördüğümüz yumurtadan farklı değil ve hiçbir özelliği yok.
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