Instagram'da küfürlü yorum yazanlara uyarı gelecek

Instagram, kullanıcıların kurallara bağlı olarak içeriklerini paylaşmaya devam etmesi için yeni güncellemelerle bir dizi özellik eklemeyi sürdürüyor. Şirket, son olarak 'diline dikkat etmeyen kullanıcıları' hedefine aldı. Sosyal medya mecralarında önlenmesi hayli güç olan küfürlü yorumları artık yapay zeka durduruyor. Kullanıcılar, yorumlarını yazarken, aykırı bir kelimeyi fark eden yapay zeka, kullanıcıyı yorumunu paylaşmadan önce uyaracak.



Yani yorumun yayınlanmasından önce Instagram'ın kullanıcılarına bir müdahalesi söz konusu. Bunu da az önce bahsettiğimiz üzere yapay zeka teknolojisi sayesinde yapacak. Bu tip bir yorumu hızlıca fark eden Instagram 'Bu yorumu paylaşacağına emin misin' sorusuyla kullanıcılarını ikaz edecek.



Kullanıcılar bu adımda yorumlarını silerek kurallara uyup sorun yaşamayacak. Ancak yorumu paylaşmakta ısrar ederse Instagram bu yorumu sonrasında yeniden inceleyecek ve yapay zekanın filtresine takılan bu yorumda sorun gördüğünde yaptırım uygulayabilecek.