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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.06.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Instagram’da kötü fotoğraf yoktur, düzenlenmemiş fotoğraf vardır

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Instagram’da kötü fotoğraf yoktur, düzenlenmemiş fotoğraf vardır

Sosyal medyada fotoğraflarını beğenerek takip ettiğiniz birçok fenomen, muhtemelen sizinle aynı akıllı telefonu kullanıyor. Peki nasıl oluyor da onların paylaştığı fotoğraflar, sizin çekip paylaştıklarınızdan daha iyi görünüyor ve daha fazla etkileşim alıyor? İşte bunun cevabı, özellikle Instagram fenomenlerinin sıklıkla kullandığı fotoğraf düzenleme uygulamalarında...

Akıllı telefonlar ile fotoğraf çekip sosyal medya üzerinden yayınlama ve paylaşma reflekslerimiz geliştiğinden beri, fotoğraflar üzerinde düzenleme yapma imkanı sunan birçok mobil uygulama da Android ve iOS market platformlarında yerlerini aldı. Bu uygulamalar sayesinde de birçok sosyal medya kullanıcısı, profesyonel fotoğrafçılara taş çıkaracak seviyede fotoğraflar elde etmeye ve kendi hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. Üstelik bu uygulamaların birçoğu, herkesin rahatlıkla kullanabileceği basitlikte. İşte Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları tarafından en fazla tercih edilen 5 fotoğraf düzenleme uygulaması... 

VSCO

IOS ve Android markette indirebileceğiniz bilinen en eski ve en iyi fotoğraf düzenleme programlarından birisi Vsco. Hazır filtreleri ve el ile yapabileceğiniz düzenleme ayarlarını barındıran program, özellikle Instagram kullanıcıları için vazgeçilmez programlardan biri. Yalnızca 9 filtreyi ücretsiz olarak kullanabileceğiniz VSCO’nun diğer filtreleri için satın almanız gerekiyor.

SNAPSEED

Kullanım kolaylığı sebebiyle en çok tercih edilen uygulamalardan biri de Snapseed. Google tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz indirilebilen bu uygulama, efekt ve filtrelerin dışında kolay ve hassas ışık ayarı yapma imkanıda sunuyor.

HUJI CAM

Klasiklerden vazgeçemeyenlerin tercihi Huji Cam! Vintage fotoğraflar elde etmek ve monolog bir makineyle çekilmiş hissi yaratmak istiyoısanız size önerimiz Huji Cam. Ancak ücretsiz sürümünde fotoğrafı uygulama üzerinden çekmeniz gerekiyor çünkü fotoğraflar içe aktarılamıyor. Ücretli sürüm satın alındığında bu işlem gerçekleştirilebiliyor.

PICSART

PicsArt, 500 milyondan fazla indirme sayısıyla son dönemin en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri. PicsArt’ın efekt, kolaj, çizim özelliğinin yanı sıra Türkçe arayüz desteği ile sosyal medyada harikalar yaratabilirsiniz.

AIR BRUSH

Diğer uygulamalardan farklı olarak fotoğraflarda yüz düzenleme konusunda oldukça kullanışlı olan uygulama selfie sevenlerin bir numaralı tercihi. Sivilceleri yok etmek, cilt tonunu eşitlemek, kırışıklıkları azaltmak ve diş beyazlatma konusunda başarılı bir uygulama.

Profesyonel fotoğrafçıların tercih ettiği uygulamalar farklı

Bu uygulamalar dışında; profesyonellerin sıklıkla kullandığı ama uygulama içi satın alma ücretleri sebebiyle kullanıcılar tarafından daha az tercih edilen Adobe Photohop Lightroom CC, AutoDesk Pixlr, Enlight Photofox, Adobe Photoshop Express, , Photo Mate R3 gibi birçok uygulamayı da listeye ekleyebiliriz.
 

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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