Instagram’da kötü fotoğraf yoktur, düzenlenmemiş fotoğraf vardır

Akıllı telefonlar ile fotoğraf çekip sosyal medya üzerinden yayınlama ve paylaşma reflekslerimiz geliştiğinden beri, fotoğraflar üzerinde düzenleme yapma imkanı sunan birçok mobil uygulama da Android ve iOS market platformlarında yerlerini aldı. Bu uygulamalar sayesinde de birçok sosyal medya kullanıcısı, profesyonel fotoğrafçılara taş çıkaracak seviyede fotoğraflar elde etmeye ve kendi hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. Üstelik bu uygulamaların birçoğu, herkesin rahatlıkla kullanabileceği basitlikte. İşte Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları tarafından en fazla tercih edilen 5 fotoğraf düzenleme uygulaması...

VSCO

IOS ve Android markette indirebileceğiniz bilinen en eski ve en iyi fotoğraf düzenleme programlarından birisi Vsco. Hazır filtreleri ve el ile yapabileceğiniz düzenleme ayarlarını barındıran program, özellikle Instagram kullanıcıları için vazgeçilmez programlardan biri. Yalnızca 9 filtreyi ücretsiz olarak kullanabileceğiniz VSCO’nun diğer filtreleri için satın almanız gerekiyor.

SNAPSEED

Kullanım kolaylığı sebebiyle en çok tercih edilen uygulamalardan biri de Snapseed. Google tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz indirilebilen bu uygulama, efekt ve filtrelerin dışında kolay ve hassas ışık ayarı yapma imkanıda sunuyor.

HUJI CAM

Klasiklerden vazgeçemeyenlerin tercihi Huji Cam! Vintage fotoğraflar elde etmek ve monolog bir makineyle çekilmiş hissi yaratmak istiyoısanız size önerimiz Huji Cam. Ancak ücretsiz sürümünde fotoğrafı uygulama üzerinden çekmeniz gerekiyor çünkü fotoğraflar içe aktarılamıyor. Ücretli sürüm satın alındığında bu işlem gerçekleştirilebiliyor.

PICSART

PicsArt, 500 milyondan fazla indirme sayısıyla son dönemin en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri. PicsArt’ın efekt, kolaj, çizim özelliğinin yanı sıra Türkçe arayüz desteği ile sosyal medyada harikalar yaratabilirsiniz.

AIR BRUSH

Diğer uygulamalardan farklı olarak fotoğraflarda yüz düzenleme konusunda oldukça kullanışlı olan uygulama selfie sevenlerin bir numaralı tercihi. Sivilceleri yok etmek, cilt tonunu eşitlemek, kırışıklıkları azaltmak ve diş beyazlatma konusunda başarılı bir uygulama.

Profesyonel fotoğrafçıların tercih ettiği uygulamalar farklı

Bu uygulamalar dışında; profesyonellerin sıklıkla kullandığı ama uygulama içi satın alma ücretleri sebebiyle kullanıcılar tarafından daha az tercih edilen Adobe Photohop Lightroom CC, AutoDesk Pixlr, Enlight Photofox, Adobe Photoshop Express, , Photo Mate R3 gibi birçok uygulamayı da listeye ekleyebiliriz.



Şinasi Furkan AVCI

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