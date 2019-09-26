Instagram'da karanlık mod (gece modu) uygulaması İOS kullanıcılarını çıldırttı!
Sosyal medyanın temel taşlarından birisini oluşturan Instagram'ın en son çıkardığı Android tabanlı cihazlar için gündeme getirdiği karanlık mod, İOS kullanıcılarını sinirlendirdi. Güncellemeyi yalnızca Android cihazlara açan Instagram, İOS yazılımını kullanan İphone ve İpad kullanıcıları tarafından eleştirildi.
Siyah teması ile dikkat çeken Instagram gece modu, belirli koşulları karşılayan Android cihazlarda kolayca kullanılabilirken, henüz İOS cihazlarda aktif olmadı. Durumun bu şekilde olması dolayısıyla İOS kullanıcıları sosyal medya üzerinden konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. Peki, Android cihazlarda karanlık mod ya da bir başka deyişle gece modu uygulaması nasıl kullanılıyor? İşte, o hususta bazı detaylar
KARANLIK MOD (GECE MODU) NASIL KULLANILIYOR?
Android kullanıcılarının ekstra bir efor sarf etmeden kolayca kullanabildiği karanlık mod uygulaması, Android'in son sürümü ile kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Android 10 cihazlarda kullanılan karanlık mod uygulaması açık olduğu takdirde Instagram da otomatik olarak gece moduna bürünüyor.
Cihazınız Android 10 sürümüne yükseldiyse karanlık modu açmak için ayarlar sekmesinden ekran ve ardından gece modu seçeneğini aktif etmeniz gerekecek.
Böylece Instagram da otomatik olarak gece moduna geçiş yapacak.
Instagram için karanlık modun ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor.
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