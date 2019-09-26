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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.09.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Instagram'da karanlık mod (gece modu) uygulaması İOS kullanıcılarını çıldırttı!

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Instagram'da karanlık mod (gece modu) uygulaması İOS kullanıcılarını çıldırttı!

Sosyal medyanın temel taşlarından birisini oluşturan Instagram'ın en son çıkardığı Android tabanlı cihazlar için gündeme getirdiği karanlık mod, İOS kullanıcılarını sinirlendirdi. Güncellemeyi yalnızca Android cihazlara açan Instagram, İOS yazılımını kullanan İphone ve İpad kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Siyah teması ile dikkat çeken Instagram gece modu, belirli koşulları karşılayan Android cihazlarda kolayca kullanılabilirken, henüz İOS cihazlarda aktif olmadı. Durumun bu şekilde olması dolayısıyla İOS kullanıcıları sosyal medya üzerinden konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. Peki, Android cihazlarda karanlık mod ya da bir başka deyişle gece modu uygulaması nasıl kullanılıyor? İşte, o hususta bazı detaylar

KARANLIK MOD (GECE MODU) NASIL KULLANILIYOR?

Android kullanıcılarının ekstra bir efor sarf etmeden kolayca kullanabildiği karanlık mod uygulaması, Android'in son sürümü ile kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Android 10 cihazlarda kullanılan karanlık mod uygulaması açık olduğu takdirde Instagram da otomatik olarak gece moduna bürünüyor. 

Cihazınız Android 10 sürümüne yükseldiyse karanlık modu açmak için ayarlar sekmesinden ekran ve ardından gece modu seçeneğini aktif etmeniz gerekecek. 

Böylece Instagram da otomatik olarak gece moduna geçiş yapacak.

Instagram için karanlık modun ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor.

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