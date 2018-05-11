Instagram'da hikaye paylaşanlara yepyeni bir özellik daha!
Geçtiğimiz 2017 yılında Instagram, kullanıcılarının hikayeler bölümünde anket yapabilmeleri için bir özellik sunmuştu. Instagram'ın sunduğu o özellik, şimdi geliştirildi.
Instagram kullanıcıları 2017 yılından bu yana hikayeler bölümünde anketler hazırlayabiliyor. Bu anketler, bir fotoğraf veya video çekildikten sonra kullanıcı tarafından hazırlanan sorularla gerçekleşiyordu. Takipçilerin ise bu ankete katılmak için "Evet" ve "Hayır" olmak üzere sadece iki hakkı vardı. O durum ortadan kalktı ve kullanıcılara anketler bölümü için emoji kaydırıcı özelliği sunuldu.
Instagram sürüm 44 güncellemesini hem Android hem de iOS telefonunuza kurduğunuzdan itibaren bu özellik aktif olacak. Emoji slider olarak da anılan bu yenilik, örneğin siz "Çayı sever misiniz?" diye anket yaptığınızda takipçilerinizin gördükleri emojiyi sağa ve sola kaydırdıklarında çalışıyor. Örnek üzerinden gittiğimizde, takipçilerinizin gördükleri emojiyi kaydırmaları, çayı ne kadar sevdiklerini gösteriyor. Kullanıcılar, ankette olacak olan emojiyi kendi kütüphanelerinde yer alan emojilerden seçebilirler.
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