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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
08.05.2018 - 06:31, Son Güncelleme:

Instagram'da hikaye paylaşanlar için bomba gelişme

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Instagram'da hikaye paylaşanlar için bomba gelişme

Instagram'da siz de sık sık hikaye paylaşanlardansanız, uygulamaya gelecek yeni özelliğin sizi fazlasıyla sevindireceği kuvvetle muhtemel; zira Instagram çok yakında Hikaye paylaşanların bu hikayelerine müzik de ekleyebilmesine olanak verecek gibi görünüyor.

Her geçen gün yeni bir özelliğiyle karşılaştığımız Instagram'da bu kez kullanıcıları fazlasıyla sevindirecek bir gelişme oluyor. Instagram'a yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Instagram, çok yakında hikaye paylaşan kullanıcıların ayrıca istediği müziği de hikayesine ekleyebilmesine olanak verecek.  Facebook, Sony, Warner Music, Universal ve diğer Avrupalı ​​yayıncılar gibi plak şirketleriyle son zamanlarda yaptığı lisans anlaşmalarıyla videolara müzik eklemeye hazır gibi görünüyor.

TechCrunch’taki bir rapora göre, Instagram Android uygulamasındaki bazı kodlar, Spotify veya SoundCloud gibi yerlerden hikayelerinize telif hakkıyla korunan müzikleri eklemenize yarayacak özellikler barındırıyor.

Ishan Agarwal tarafından bulunan kod, Instagram hikayeleri sistemindeki gizli bir müzik arama özelliği olarak karşımıza çıkıyor.  Müzik etiketleri diye adlandırılan sistem, kullanıcıların hikayelerine müzik eklemelerine olanak tanıyor. TechCrunch, türler, ruh halleri veya trend şarkılar için arama yapılabildiğini, ardından bu müziklerin videolara ve muhtemelen fotoğraflarayerleştirilebileceğini bildirdi.

Elbette uygulanmayan bir kod bulmak, bunun kısa bir süre sonra tam teşekküllü bir özellik haline geleceği anlamına gelmez.  Ancak TechCrunch’ın belirttiği gibibu özellik yayınlanırsa, reklam verenlerin ciddi anlamda ilgisini çekecek bir özellik olacağa benziyor.

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