Instagram'da hikaye özelliğinde bomba değişiklik

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
30.11.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

Instagram'da hikaye özelliğinde bomba değişiklik

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Instagram'da hikaye özelliğinde bomba değişiklik

Instagram kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren hikayeler özelliği, müthiş bir özellik kazanıyor. Kullanıcılar, artık paylaştıkları hikayeleri özel gruplara gönderebilecek.

Instagram'da hikaye paylaşırken birilerinin attığınız hikayeleri görmenizi istemediğinizde kullanıcılara o hikayeyi gizleme yoluna gitmek zorundaydınız. Ya da birkaç kişiye özel hikaye atacağınız zaman ya herkese atmak zorunda kalıyordunuz ya da tek tek o kişileri seçip göndermeniz gerekiyordu. Instagram bu anlamda kullanıcıların işini kolaylaştıracak önemli bir adım atıyor. 

Instagramda hikaye özelliğinde bomba değişiklik


Yeni gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar 'Yakın Arkadaşlar' özelliğini kullanmaya başlayacak. Büyüyen topluluğuyla, insanların bazı özel anlarını herkesle paylaşmak istemeyeceğini düşünen Instagram, bu özellik sayesinde insanların daha kişisel anlarını yalnızca kendi seçtikleri küçük bir grup ile paylaşmasına izin veriyor.

Instagramda hikaye özelliğinde bomba değişiklik

Yakın arkadaşlar listesini oluşturmak için, profil sayfasındaki menüden “Yakın Arkadaşlar” seçeneğine tıklamak ve kişi eklemek gerekiyor. Artık insanlar hikaye paylaşırken yalnızca yakın arkadaşlar listesiyle paylaşma seçeneğini görecek. Birinin yakın arkadaşlar listesinde olup hikayelerini görüntülerken insanlar yeşil bir ikon görecek.

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