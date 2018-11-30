Instagram'da hikaye özelliğinde bomba değişiklik
Instagram kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren hikayeler özelliği, müthiş bir özellik kazanıyor. Kullanıcılar, artık paylaştıkları hikayeleri özel gruplara gönderebilecek.
Instagram'da hikaye paylaşırken birilerinin attığınız hikayeleri görmenizi istemediğinizde kullanıcılara o hikayeyi gizleme yoluna gitmek zorundaydınız. Ya da birkaç kişiye özel hikaye atacağınız zaman ya herkese atmak zorunda kalıyordunuz ya da tek tek o kişileri seçip göndermeniz gerekiyordu. Instagram bu anlamda kullanıcıların işini kolaylaştıracak önemli bir adım atıyor.
Yeni gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar 'Yakın Arkadaşlar' özelliğini kullanmaya başlayacak. Büyüyen topluluğuyla, insanların bazı özel anlarını herkesle paylaşmak istemeyeceğini düşünen Instagram, bu özellik sayesinde insanların daha kişisel anlarını yalnızca kendi seçtikleri küçük bir grup ile paylaşmasına izin veriyor.
Yakın arkadaşlar listesini oluşturmak için, profil sayfasındaki menüden “Yakın Arkadaşlar” seçeneğine tıklamak ve kişi eklemek gerekiyor. Artık insanlar hikaye paylaşırken yalnızca yakın arkadaşlar listesiyle paylaşma seçeneğini görecek. Birinin yakın arkadaşlar listesinde olup hikayelerini görüntülerken insanlar yeşil bir ikon görecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle