Instagram'da herkes hikayelere 'zorla' bakacak!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
04.07.2018 - 07:08, Son Güncelleme:

Instagram'da herkes hikayelere 'zorla' bakacak!

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Instagram'da herkes hikayelere 'zorla' bakacak!

Instagram, arkadaşlarınızın hikayelerini görmezden gelmenizi engellemek için "kalıcı hikayeler çubuğunu" test ediyor!

Instagram'ın Snapchat'ten esinlenerek geliştirdiği Stories yani Hikayeler özelliği sayesinde geçici ve atıştırmalık tadında gönderiler paylaşabilmek mümkün. Ancak kullanıcıların bu özellikle etkileşiminden memnun olmayan Instagram yönetimi özelliği çok daha ön plana almayı planlıyor.

The Verge'in fark ettiği detaya bakılırsa Instagram, haber kaynağının başında sabit bir Hikayeler panelini test ediyor. Bu panel siz ekranı aşağı kaydırsanız da ekranın üstünde sizi takip etmeye devam ediyor. Eğer arkadaşlarınız son 24 saat içinde bir hikaye paylaştıysa uygulama bunu mutlaka görmenizi sağlamaya çalışıyor, ayrıca bu panelden kurtulmanın tek yolu biriken hikayeleri izlemek. Şu an kullanımda olan Instagram sürümünde hikayeler haber kaynağının içinde, gönderilerin arasına serpiştirilmiş şekilde yayınlanıyor, ve isterseniz ekranı kaydırmaya devam ederek onları yok saymak mümkün.

Kalıcı hikaye çubuğu şimdilik sadece sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ediliyor ve hiçbir zaman genel kullanıma açılmama ihtimali de var. Ancak Instagram'ın bu özelliği test ediyor bile olması, şirket için hikayelerin ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor.

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