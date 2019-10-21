Instagram'da çok kişiyi takip edenlere müjde
Instagram, son günlerde getirdiği güncellemelerle kullanıcılarının deneyimini daha da iyileştirmeye çalışırken, son olarak çok fazla kişiyi takip eden kullanıcılar için kullanışlı bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Instagram, çok fazla sayıda hesabı takip eden kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir özellik üzerinde çalışıyor. Bunun nedeni ise kullanıcı her ne kadar çok sayıda hesabı takip ediyor olsa da, pek çoğu aslında ekranına düşmüyor ve birçok hesap gereksiz yere takip ediliyor. Kullanıcılar göz ardında kalan bu hesapların farkına varamadığından bir 'çöplük' meydana geliyor. Bu kapsamda Instagram'ın geliştirdiği yeni özellik, kullanıcıların önceden takip ettiği ama artık pek çok paylaşımını görmediği hesapları kolayca fark edebilmesini ve takibi bırakmasını sağlayacak.
Uygulamaları ters mühendislik yoluyla inceleyen Jane Manchun Wong, Instagram'ın takipçileri gruplandırmaya yönelik bir işlevi test ettiğini ortaya çıkardı. Bu sayede örneğin "en az etkileşimde bulunduğunuz" kişileri bir listede görüp, bunları takip etmeyi topluca bırakabiliyorsunuz.
Yeni özelliğin ne zaman hayata geçeceği belli değil; ancak Instagram'ın bu sadeleştirmeye gitmesinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin önemi hayli büyük.
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