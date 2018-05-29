Instagram'da bu tuzağa sakın düşmeyin!

Facebook'un aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı aşarken, Instagram da 1 milyar kullanıcıya hızla yaklaşıyor. 25 milyonu aşkın kurumsal hesabın yer aldığı fotoğraf paylaşım ağı, özel teklif ve kampanyalar için markaların en sık kullandığı kanallar arasında yer alıyor. Sosyal ağların bu denli aktif kullanımı, siber saldırganların da odağını Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlara yönlendirmesine neden oluyor. 40 bin sahte sosyal medya hesabını inceleyen ZeroFOX Research, dolandırıcılık amaçlı sahte sosyal medya hesaplarının sadece iki yılda 11 kat artmış olduğunu dikkatlerimize sunuyor.

Instagram tarafından paylaşılan verilere göre, her gün 200 milyonu aşkın Instagram kullanıcısı, markalara veya önemli kişilere ait profilleri ziyaret ediyor. Sosyal medyadan sunulan teklif ve kuponlar, siber saldırganların da en çok başvurduğu dolandırıcılık yöntemlerinden birisini oluşturuyor. ZeroFOX Research araştırmasında, dolandırıcılık amaçlı açılan sahte hesapların %48'inin, zararlı linklere yönlendirmek için kullanıldığı görülüyor. Sahte hesapların %38'i ise, sosyal medya kullanıcılarını kimlik bilgilerini çalmaya yönelik oltalama (phishing) sayfalarına yönlendiriyor. Üstelik araştırmaya göre dolandırıcılar, saldırılarının etkisini artırmak için Instagram ve Facebook gibi platformlarda reklam vermekten de çekinmiyor.

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, siber saldırılar da odağını sosyal ağlara yöneltiyor. Sahte hesaplar, halka mal olmuş marka ve kişilere ait hesapları ele geçirme, veri kaybı ve müşteri dolandırıcılığı gibi pek çok vaka hem son kullanıcıyı hem de hesap sahiplerini risk altında bırakıyor. Başta Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere sosyal, mobil ve dijital platformlar siber güvenlik için yeni bir cepheye dönüşmüş durumda. Üstelik bu platformların devasa ölçeği ve güvenilir doğasına karşın, yetersiz bir görünürlük sunması şirketlerin işini zorlaştırıyor. Markalar, hedefli çalışan oltalama saldırılarından, sahte hesaplara kadar pek çok tehditle karşı karşıya kalıyor. Bu tehditlere etkin yanıt vermek için, sosyal medyaya ve dijital iletişim kanallarına odaklı çalışan bir koruma çözümüne ihtiyaç duyuluyor.

Comparex TURKEY güvencesiyle Türkiye'de şirketlerin sosyal medya ve dijital iletişim kanallarını koruyan ZeroFOX, şüpheli profilleri, oltalama saldırılarını, giriş bilgisi ihlallerini ve konum tabanlı tehditleri tespit eden ve çözüme kavuşturan teknoloji altyapıları sunuyor. Patentli bir teknoloji olan ZeroFOX, her gün sosyal medya ağlarında, forumlarda, haber sitelerinde, blog sayfalarında, uygulama mağazalarında yer alan milyonlarca gönderiyi, hesabı ve mesajı işleyip koruyor. ZeroFOX, ileri seviye teknolojisiyle arama motorlarının dahi tespit edemediği web sitelerindeki (deep & dark web) gönderiler üzerinde de tarama yapabiliyor.

Sosyal ve dijital platformların marka iletişiminde taşıdığı risklerin, dünya genelinde şirketler tarafından hızla fark edildiğini ifade eden Comparex TURKEY CEO’su Irmak Pakdemir, "Bugün siber suçluların düzenlediği saldırılar, şirketlerin boyutu, sektörü ya da konumu her ne olursa olsun büyük zararlara neden olabiliyor. Dünyanın dört bir yanında markaları kendilerine yönelik dijital tehditlerden koruyan ZeroFOX’un Türkiye’deki iş ortağı olarak, ülkemizdeki şirketleri ve markaları da dijital kanallar üzerinden gelen hedefli saldırılardan korumak arzusundayız." dedi.