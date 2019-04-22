Instagram'da birlikte izleme dönemi başlıyor
Sık sık yeni güncellemelerle farklı özellikleri kullanıcılarıyla buluşturan Instagram, son olarak 'beğeni sayısını' kaldırmayı planladığını açıklamış ve kullanıcıların Instagram'da fotoğrafa ağırlık vermelerini, bunun bir yarışa dönüşmesini istemediklerini kaydetmişti. Şirket, henüz bunu hayata geçirmese de test çalışmaları devam ediyor; diğer yandan yeni gelecek güncelleme ile birlikte Instagram'a sürpriz bir özellik daha sunulacak.
Instagram, sürpriz bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni arayüze geçen Instagram'da kullanıcılar artık birlikte video seyredebilecek. Yani kullanıcılar bir görüntüyü ayrı telefonlardan birlikte seyrederken, birbirlerinin yüzlerini görebilecek ve video izlerken tepkimelerini beraber izlediği arkadaşıyla eş zamanlı olarak paylaşabilecek.
Test aşamasında olan yeni özellik aktif hale geldiğinde videoları birlikte izleme şansına sahip olacak olan kullanıcılar, hem görüntülerini görecek; hem de seslerini duyacak.
Instagram'a yeni bir soluk getirmesi beklenen bu sürpriz özelliğin ne zaman çıkacağı belli olmasa da, test aşamasında olması dolayısıyla söz konusu özellik yeni bir güncelleme ile her an kullanıcılarla buluşabilir.
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