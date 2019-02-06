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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.02.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Instagram'da birden fazla hesap kullananlara önemli uyarı

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Instagram'da birden fazla hesap kullananlara önemli uyarı

Dünyanın bir numaralı fotoğraf paylaşma platformu Instagram'da birden fazla hesap kullanan herkesi yakından ilgilendiren önemli bir özellik devreye giriyor. Kullanıcılar artık çok daha kolay bir şekilde hesaplar arası geçiş yapabilecek.

Instagram'da eğer birden fazla hesap kullanıyorsanız, her bir şifreyi hatırlamak zorunda kalmanız işleri biraz zorlaştırıyor. Kullanıcıların bu konuda zorlandığını düşünen Instagram ise önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Hesaplara ait şifreleri tek bir ana hesaba bağlanması için çalışmalarını yürüten şirket, bu sayede ana hesapla giriş yapıldığında diğer hesapların da erişimini anında mümkün kılacak.

Henüz test aşamasında olan özellikle ilgili Instagram'dan gelen resmi bir açıklama bulunmasa da, yayınlanacak yeni bir güncelleme ile bu özelliğin hayata geçmesi bekleniyor.

Diğer yandan önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni güncelleme ile aykırı bulunan fotoğraflar da otomatik olarak Instagram tarafından buzlanacak.

Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı öğrenmenin yolunu anlatıyor olacağız.
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