Instagram'da arşivlenmiş fotoğraflar nerede?
Instagram'ın sunduğu bir özellik sayesinde kullanıcıların hikayeleri otomatik olarak, gönderiler de kullanıcıların isteği doğrultusunda arşivleniyor. Peki, arşivlenen gönderiler nerede?
Instagram'a bu özellik gelmeden önce kullanıcıların paylaştıkları hikayeler, günlük süreleri dolduktan hemen sonra ortadan kayboluyor ve bir daha görünmüyordu. Gelen bu özellik ile kullanıcılar, paylaştıkları hikayelere ve gönderilere sonradan da ulaşabiliyor. Zira, uygulama arşivleme özelliği sunuyor. Böylelikle paylaşımlar ortadan kalkmıyor.
Hikayeler açısından bu özellik otomatik olarak yapılıyor. Yani, paylaşılan hikayeler için kullanıcıların ek bir arşiv yapması gerekmiyor. Ancak, gönderiler için durum biraz farklı. Gönderilerin arşivlenmesi için kullanıcıların kendileri arşiv yapması gerekiyor ve böylelikle arşivlenen fotoğraf profilden kaldırılıyor. Tabii ki fotoğraf silinmiyor. Arşiv bölümünden o fotoğrafa tekrar ulaşıp paylaşabiliyorsunuz. Arşivlenen fotoğraflar ise sağ üst köşede bulunan çevrelenmiş saat ikonunda yer alıyor. O bölümden arşivlenen fotoğraflara ulaşabilirsiniz.
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