Instagram'da arşivlenen fotoğrafı geri getirme nasıl yapılır?
Instagram'ın sunduğu bir özellikle kullanıcılar, paylaştıkları gönderileri arşivleyebiliyor. Gönderi noktasında yapılan arşivleme sonucu o gönderi, profilde gözükmüyor. Peki, arşivlenen fotoğraf veya video gönderisi nasıl geri getirilir?
Instagram'ın sunduğu arşivleme özelliği sayesinde paylaşılan gönderiler arşivlenebiliyor. Bu işlem sonucu o gönderi, profilde gözükmüyor. Kullanıcılar isterlerse önceden paylaşıp arşivledikleri o gönderiyi tekrar geri getirebiliyor. Peki, bu işlem nasıl gerçekleşecek?
Paylaşılan bir gönderiyi arşivlemek için gönderinin sağ üst köşesinde bulunan "..." ikonuna tıklayın ve arşivle deyin. Böylelikle o gönderi arşivlenebiliyor.
Diyelim ki arşivlediğiniz gönderiyi tekrardan paylaşmak istiyorsunuz. Bunun için:
- İlk önce profilinize gidin ve sağ üst köşede bulunan arşiv bölümüne dokunun!
- Ardından üst bölümde yer alan "Arşiv" e dokunarak "Gönderiler" seçeneğine gidin.
- Arşivlediğiniz gönderiyi bu bölümde görecek ve gönderinin sağ üst köşesinde bulunan "..." ikonundan "Profilde Göster" seçeneğine dokunarak, gönderiyi tekrar profilinize getirebilirsiniz.
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