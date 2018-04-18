Instagram'da aktifliği kapatma nasıl yapılır?
Artık Instagram kullanıcıları da, WhatsApp'ın sunduğu son görülme özelliğinden yararlanabiliyor. Tabii ki bu özelliği kapatmak da mümkün. Hem de çok basit birkaç işlemle son görülme özelliğini kapatabilirsiniz. Nasıl mı?
İnstagram'da son görülme özelliği, daha önce popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta yer alıyordu. Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, rehberlerindeki kişilerin en son ne zaman aktif olduğunu görebiliyor. Son görülme özelliği popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram için de aktif oldu. Bu özellik sayesinde Instagram kullanıcıları da son görülmeleri takip edebiliyor. Diyelim ki takipçilerinizin, sizin en son ne zaman aktif olduğunuzu görmelerini istemiyorsunuz. Peki ya o zaman ne yapacaksınız? Tabii ki son görülme özelliğini kapatabilirsiniz. Instagram'da en son ne zaman aktif olduğunuzu kapatmak için:
- Öncelikle profilinize gidin.
- Sonrasında "Ayarlar" seçeneğini takip edin.
- Son olarak, oradan da "Hareket Durumunu Göster" seçeneğini kapatın.
- Böylelikle, takipçilerinizin, en son ne zaman aktif olduğunuzu görmelerini engelleyebilirsiniz.
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