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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
15.10.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Instagram'da 1000 dolara bebek satmaya çalışan çete üyeleri yakalandı

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Instagram'da 1000 dolara bebek satmaya çalışan çete üyeleri yakalandı

Endonezya polisi, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da bin dolara bebek satan bir şebekenin üç üyesiyle bir müşterilerinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cava polis söcüsü Frans Barung Mangera, gözaltına alınan şebeke üyelerinin Instagram hesabının sahibi 29 yaşındaki bir adamla, siteye fotoğrafları koyan 22 yaşındaki bir kadın ve bir ebe olduğunu söyledi.

Bu kişilerin, Endonezya'daki çocuk koruma yasaları uyarınca 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

'C86: Bir aylık ve Müslüman'

Polise göre, şebeke üyeleri kapatılan Instagram hesaplarında özellikle genç ve evlenmemiş hamile kadınlara danışmanlık hizmeti verdiğini ve 'aile sorunlarına' çözümler ürettiklerini söylüyordu.

Instagramda 1000 dolara bebek satmaya çalışan çete üyeleri yakalandı

700'den fazla takipçisi olan hesabın bir yıldır aktif olduğu belirlendi.

15 Eylül'deki son mesajda "C86" adlı bir bebeğin fotoğrafının altında "Cavalı, bir aylık ve Müslüman" bilgileri yer alıyor ve ilgilenenlerden bir Whatsapp numarasıyla iletişime geömeleri isteniyor.

Polis sözcüsü Mangera, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine bu hesap üzerinden şimdiye kadar en az üç bebeğin satıldığına inandıklarını söyledi.

Instagram'dan yapılan açıklamada "Kullanıcılarımızın güvenliği ana önceliğimiz. Kurallarımız kullanıcıların platformumuz üzerinden insan satışı dahil, suç teşkil eden faaliyetler yürütülmesini yasaklıyor. Bu tür içerikleri anında kaldırıyoruz" denildi.

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