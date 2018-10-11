Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
11.10.2018 - 05:03, Son Güncelleme:

Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!

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Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!

Popülaritesi arttıkça güvenlik tehdidi de büyüyen Instagram'a getirilen çift faktörlü kimlik doğrulaması özelliği, kullanıcıları güvenlik risklerine karşı koruma altına alıyor. Siz de bu ayarı hemen değiştirin, hesabınızı tehlikelere karşı koruyun! Peki bu ayar nasıl yapılıyor?

İki faktörlü kimlik doğrulaması olan hesaplara giriş yaparken adından da anlaşılabileceği gibi iki adım uygulanıyor: kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra kullanıcının kaydettiği telefona bir adet doğrulama kodu geliyor. Bu sayede hesaba girmek için yalnızca şifre yeterli olmuyor.

Instagrama yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin

Son geliştirme ile bu özelliği kullanırken SMS beklemek zorunda kalmayacaksınız. İki faktörlü kimlik doğrulaması seçeneğine tıkladığınızda önünüze kimlik doğrulama uygulaması adı altında bir madde çıkacak. Bunu seçtiğinizde ise telefonunuzda bu kodu sağlayabilecek bir uygulamanın olup olmadığı kontrol edilecek. Eğer yoksa indirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra hesabınıza girmek için gereken doğrulama kodu bu uygulama üzerinden sağlanacak.

Uygulamanın amacı herhangi bir şekilde SIM kartınız başka birinin eline geçerse hesaplarınızın kötüye kullanılmasını önlemek. Yani uygulamayı indirdiğiniz andan itibaren SIM kartınızın başkasının elinde olması da hesabınıza girmek için yeterli olmayacak.

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