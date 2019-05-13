Instagram’a Ramazan’a özel kamera efekti geldi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram’a Ramazan’a özel kamera efekti geldi!
GeriTeknoloji Instagram’a Ramazan’a özel kamera efekti geldi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
13.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Instagram’a Ramazan’a özel kamera efekti geldi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Instagram’a Ramazan’a özel kamera efekti geldi!

Instagram bu hafta ilk Ramazan kampanyasını duyurdu. İşte Ramazan ayına özel olarak geliştirdiği kamera efektini kullanıcılara sunan Instagram'ın yeni yüzü...

Twitter'da olduğu gibi Instagram'da da Ramazan ayına özel bir içerik, kullanıcılara sunuldu. Kamera efekti olarak Ramazan ayına özel olarak geliştirilen efekt, Instagram'da hikaye paylaşırken kullanabiliyorsunuz. 

Instagram’a Ramazan’a özel kamera efekti geldi

Kampanya ve kamera efektiyle ilgili Instagram MENA ve Türkiye Stratejik Ortak Yöneticisi Samer Jamal, “Instagram, içinde farklı kültürleri barındıran küresel bir topluluk ve Ramazan ayı platformda kutlanan en büyük kültürel anlardan biri. Verilerimiz, Ramazan ayının insanların iyi niyetlerini paylaşmak için Instagram’a yöneldiği ve iyilik ve yardımla ilgili kelimelerin önemli oranda arttığı bir dönem olduğunu gösteriyor. İyilik büyük bir jest olmak zorunda değil. Hatta, küçük ve beklenmedik şeylerin birinin gününe etkisi çok büyük olabilir. Bu yüzden, Instagram’da insanların iyi niyetlerini ve kutlamalarını eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde paylaşmalarını sağlayacak #MonthofGood (#İyilikAyı) kampanyamızı ve ilk Ramazan kamera efektimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu Ramazan ayında Instagram topluluğu tarafından paylaşılan küçük büyük iyi niyet gösterilerinden ilham almak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?