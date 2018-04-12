Instagram'a Portre Modu özelliği geldi | Focus
Instagram'a gelen yeni özellik sayesinde portre fotoğraflarınızın arka planlarını bulanık hale getirmeniz, artık mümkün!
Instagram'a gelen yeni özellik sayesinde çift lensli bir kameraya ihtiyaç duymadan alan portre fotoğraflarınıza derinliği efekti ekleyebilirsiniz. 'Focus' adlı bu özellik yüz tanıma algoritması sayesinde fotoğrafın hangi kısımları arka plan, hangi kısımları portre anlayabiliyor.
Özellik maalesef her telefonu desteklemiyor. Şimdilik iOS'da iPhone 6S/SE ve daha yeni cihazları, Android'de ise henüz açıklanmamış olan belirli telefonları destekliyor, bu da işlemin yüksek sistem gereksinimlerine sahip olabileceğine işaret ediyor. Eğer uygulamanın v39 sürümüne sahipseniz ve telefonunuz çok da eski değilse bu özellikten faydalanabilirsiniz.
Instagram, Focus ile beraber iOS için Mentions özelliğine çıkartmaları getiriyor. Stories'de arkadaşlarınızı etiketlemeniz zaten mümkündü, ancak bu iş için özel çıkartmalar istiyorsanız artık buna da sahipsiniz. Bu özellik şimdilik Android sürümünde bulunmuyor, ancak çok geç kalacağını düşünmüyosuz.
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