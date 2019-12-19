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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.12.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Instagram'a hikayelere birden fazla fotoğraf ekleme seçeneği geldi

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Instagram'a hikayelere birden fazla fotoğraf ekleme seçeneği geldi

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın yoğun olarak kullanılan hikayeler özelliğine yeni bir işlev ekleniyor. Şirket, bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların aynı hikayeye birden fazla fotoğraf ekleyebilmesini sağlayacak.

Instagram'da kullanıcıların sevineceği yeni bir özellik aktif hale geldi. Kademeli olarak kullanıcılara sunulan yeni Instagram güncellemesi, paylaşılan hikayeye birden fazla fotoğraf eklenebilmesine olanak sağlıyor. Bugüne dek kullanıcılar Instagram'a hikaye atarken bir fotoğraf seçmek zorundaydı. Şimdi ise Layout seçeneği ile fotoğrafları çoğaltabilmek mümkün olacak.

Bu özelliği kullanabilmek için önce hikayelere girmeniz gerekiyor. Ardından Layout seçeneğine dokunmanızla birlikte kendi kolajınızı oluşturabiliyorsunuz. Gayt basit bir işlem. 

Kullanıcılar, Layout özelliğinden önce kendileri fotoğraflarda düzenlemeye gidip aynı hikayeye birden fazla fotoğraf eklemeye çalışıyordu. Şirket, kullanıcılardan gelen yoğun istek üzerine bu işlevi yayına sunarak büyük bir kolaylık sağlamış oldu. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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