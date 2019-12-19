Instagram'a hikayelere birden fazla fotoğraf ekleme seçeneği geldi

Instagram'da kullanıcıların sevineceği yeni bir özellik aktif hale geldi. Kademeli olarak kullanıcılara sunulan yeni Instagram güncellemesi, paylaşılan hikayeye birden fazla fotoğraf eklenebilmesine olanak sağlıyor. Bugüne dek kullanıcılar Instagram'a hikaye atarken bir fotoğraf seçmek zorundaydı. Şimdi ise Layout seçeneği ile fotoğrafları çoğaltabilmek mümkün olacak.



Bu özelliği kullanabilmek için önce hikayelere girmeniz gerekiyor. Ardından Layout seçeneğine dokunmanızla birlikte kendi kolajınızı oluşturabiliyorsunuz. Gayt basit bir işlem.



Kullanıcılar, Layout özelliğinden önce kendileri fotoğraflarda düzenlemeye gidip aynı hikayeye birden fazla fotoğraf eklemeye çalışıyordu. Şirket, kullanıcılardan gelen yoğun istek üzerine bu işlevi yayına sunarak büyük bir kolaylık sağlamış oldu.