Instagram'a giren herkese çok önemli uyarı
Instagram, koşullar ve veri ilkelerini yeniledi; kullanıcılarına bir bir bilgilendirme e-postası gönderdi. Eğer bu maili hala okumadıysanız madde madde açıklanan bu ilkeleri okumanızda sonsuz fayda var. Örneğin paylaştığınız fotoğraflar size mi ait yoksa Instagram'da paylaşılan tüm fotoğraflar halka açık bir fotoğraf değerinde mi? Okuyun, öğrenin!
İşte Instagram'dan gelen o açıklama:
"Birkaç hafta önce, Koşullarımız ve Veri İlkemizde yapılacak değişiklikler hakkında sizi bilgilendiren bir bildirim veya e-posta görmüş olabilirsiniz. Instagram deneyiminiz değişmiyor ve fotoğraflarınız ve videolarınız hala size ait olacak. Size verilerinize erişmenin ve verilerinizin nasıl kullanıldığını anlamanın daha iyi yollarını sunuyoruz.
14 Temmuz 2018'de veya sonrasında Instagram'ı kullanmaya devam ederek bu güncellemeleri kabul etmiş olacağınızı size bildirmek istedik. Burada değişiklikler hakkında bazı bilgiler bulabilirsiniz.
Koşullarımız ve Veri İlkemizdeki Güncellemeler
Instagram, 2012 yılından bu yana Facebook'un bir parçasıdır ve bazı kurumsal düzenlemeler yapmaktayız. Yeni Koşullarımızı kabul ederek Instagram'ı kullanmaya devam ederseniz, verilerinizden sorumlu resmi kurum Facebook Inc. olacaktır. Instagram uygulamasında ve verileri işleme şeklimizde bir değişiklik olmayacaktır.
Koşullarımız artık sunduğumuz hizmet ve Instagram'ın herkes için güvenli bir ortam olarak kalmasını sağlamak için topluluğumuzun her bir üyesinden neler beklediğimiz konusunda daha net bilgiler içeriyor. Haberdar olmanızı istediğimiz güncellemelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Fikri mülkiyet lisanslarımızı güncelledik ama sizin haklarınızda herhangi bir değişiklik olmayacak. Kendi fotoğraf ve videolarınız size ait olmaya devam edecek.
Instagram'daki eylemleri göstermek üzere bilgileri kullanma şeklimizi güncelledik ve bu sayede insanlar tıpkı normal bir gönderide olduğu gibi bir reklamla etkileşimde bulunduğunuzda da görebilir.
Ayrıca Instagram dahil Facebook Ürünleri'nde verilerin nasıl toplandığını, paylaşıldığını ve kullanıldığını açıklayan yeni bir Veri İlkemiz var. Bu ilke hikayeler, Direct mesajlaşması, hareket durumu ve kameralarımızdaki yaratıcı araçlar gibi daha yeni özellikleri ele almaktadır. İlkede yer alan bu yeni bilgilerden haberdar olduğunuzdan emin olmak istedik.
Cihazınızdan dokunma ve ekranı kaydırma hareketleriniz gibi farklı türlerde bilgiler alırız. Bu tür bilgiler insanları botlardan ayırt etmemize ve dolandırıcılıkları tespit etmemize yardımcı olabilmektedir.
Bilgileri, zorbalık ve taciz vakalarını anlamak ve önlemek gibi Instagram'daki topluluğumuzu güvende tutmamıza yardımcı olacak şekillerde araştırma amacıyla kullanabilir ve paylaşabiliriz.
İlke, sizin eylemlerinizden ve ortaklarımızdan topladığımız veriler, Facebook Şirketleri'nde bilgileri nasıl aktardığımız ve reklamlar dahil deneyiminizi nasıl kişiselleştirdiğimiz hakkında daha fazla bilgi içeriyor.
Reklam yayınlarken reklamverenlere kim olduğunuzu söylemeyiz. Reklamverenler ve ortaklarla hangi verileri paylaştığımız konusunda daha fazla bilgi ilkede yer alıyor. Verilerinizi asla satmayız.
İlke Facebook'u da kapsadığından, yüz tanıma hakkında bilgiler içermektedir. Yüz tanıma teknolojisini Instagram'da kullanmıyoruz. Bu özelliği kullanıma sunacak olursak, size haber verip bir seçim yapma olanağı tanıyacağız."
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