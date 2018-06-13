Instagram'a giren herkese çok önemli uyarı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
13.06.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Instagram'a giren herkese çok önemli uyarı

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Instagram'a giren herkese çok önemli uyarı

Instagram, koşullar ve veri ilkelerini yeniledi; kullanıcılarına bir bir bilgilendirme e-postası gönderdi. Eğer bu maili hala okumadıysanız madde madde açıklanan bu ilkeleri okumanızda sonsuz fayda var. Örneğin paylaştığınız fotoğraflar size mi ait yoksa Instagram'da paylaşılan tüm fotoğraflar halka açık bir fotoğraf değerinde mi? Okuyun, öğrenin!

İşte Instagram'dan gelen o açıklama:

"Birkaç hafta önce, Koşullarımız ve Veri İlkemizde yapılacak değişiklikler hakkında sizi bilgilendiren bir bildirim veya e-posta görmüş olabilirsiniz. Instagram deneyiminiz değişmiyor ve fotoğraflarınız ve videolarınız hala size ait olacak. Size verilerinize erişmenin ve verilerinizin nasıl kullanıldığını anlamanın daha iyi yollarını sunuyoruz.

14 Temmuz 2018'de veya sonrasında Instagram'ı kullanmaya devam ederek bu güncellemeleri kabul etmiş olacağınızı size bildirmek istedik. Burada değişiklikler hakkında bazı bilgiler bulabilirsiniz.

Koşullarımız ve Veri İlkemizdeki Güncellemeler

Instagram, 2012 yılından bu yana Facebook'un bir parçasıdır ve bazı kurumsal düzenlemeler yapmaktayız. Yeni Koşullarımızı kabul ederek Instagram'ı kullanmaya devam ederseniz, verilerinizden sorumlu resmi kurum Facebook Inc. olacaktır. Instagram uygulamasında ve verileri işleme şeklimizde bir değişiklik olmayacaktır.

Koşullarımız artık sunduğumuz hizmet ve Instagram'ın herkes için güvenli bir ortam olarak kalmasını sağlamak için topluluğumuzun her bir üyesinden neler beklediğimiz konusunda daha net bilgiler içeriyor. Haberdar olmanızı istediğimiz güncellemelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Fikri mülkiyet lisanslarımızı güncelledik ama sizin haklarınızda herhangi bir değişiklik olmayacak. Kendi fotoğraf ve videolarınız size ait olmaya devam edecek.
Instagram'daki eylemleri göstermek üzere bilgileri kullanma şeklimizi güncelledik ve bu sayede insanlar tıpkı normal bir gönderide olduğu gibi bir reklamla etkileşimde bulunduğunuzda da görebilir.

Ayrıca Instagram dahil Facebook Ürünleri'nde verilerin nasıl toplandığını, paylaşıldığını ve kullanıldığını açıklayan yeni bir Veri İlkemiz var. Bu ilke hikayeler, Direct mesajlaşması, hareket durumu ve kameralarımızdaki yaratıcı araçlar gibi daha yeni özellikleri ele almaktadır. İlkede yer alan bu yeni bilgilerden haberdar olduğunuzdan emin olmak istedik.

Cihazınızdan dokunma ve ekranı kaydırma hareketleriniz gibi farklı türlerde bilgiler alırız. Bu tür bilgiler insanları botlardan ayırt etmemize ve dolandırıcılıkları tespit etmemize yardımcı olabilmektedir.

Bilgileri, zorbalık ve taciz vakalarını anlamak ve önlemek gibi Instagram'daki topluluğumuzu güvende tutmamıza yardımcı olacak şekillerde araştırma amacıyla kullanabilir ve paylaşabiliriz.

İlke, sizin eylemlerinizden ve ortaklarımızdan topladığımız veriler, Facebook Şirketleri'nde bilgileri nasıl aktardığımız ve reklamlar dahil deneyiminizi nasıl kişiselleştirdiğimiz hakkında daha fazla bilgi içeriyor.

Reklam yayınlarken reklamverenlere kim olduğunuzu söylemeyiz. Reklamverenler ve ortaklarla hangi verileri paylaştığımız konusunda daha fazla bilgi ilkede yer alıyor. Verilerinizi asla satmayız.

İlke Facebook'u da kapsadığından, yüz tanıma hakkında bilgiler içermektedir. Yüz tanıma teknolojisini Instagram'da kullanmıyoruz. Bu özelliği kullanıma sunacak olursak, size haber verip bir seçim yapma olanağı tanıyacağız."

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