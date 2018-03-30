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    Instagram'a GIF'ler yeniden geliyor!

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Instagram'da kullanılan GIPHY desteği, yaşanan ırkçılık sorunları nedeniyle kaldırılmıştı. Şirket, birtakım önlemler alarak GIF desteğini yeniden sunmaya hazırlanıyor.

    24 Ocak tarihi itibariyle Instagram, GIPHY desteğini kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Kısa süre içerisinde popülerleşen GIF desteği, bazı kullanıcıların GIF üzerinden yaptığı ırkçı paylaşımlar nedeniyle kaldırılmıştı. Ayrıca, bu özellik, Instagram'ın yanında Snapchat'te de yok olmuştu. 

    GIPHY tarafından gelen açıklamaya göre çıkartmalar, sosyal medyayı daha iyi bir yer yapıyor. Ayrıca, Instagram'da yaşanan sorunun bir daha yaşanmaması için bu çıkartmalar, özel bir ekip tarafından kontrol edilecek. Bu açıklamalar kapsamında Facebook, Instagram kullanıcılarının GIPHY desteğini hiçbir sorun olmadan kullanabileceğini açıkladı. 

    Etiketler: geri geliyor
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