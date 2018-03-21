Instagram'a bir yeni özellik daha

Geçtiğimiz günlerde Instagram'ın algoritması ile ilgili bir değişikliğe gidilmişti. Şimdi ise Instagram'a yeni bir özellik daha geldi. Regram isimli bu özellik, uygulamada yer alan medyalarını en kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmasınızı sağlıyor. Bu uygulama sayesinde albümünüzde bulunan video ya da fotoğrafların görüntü kalitesini bozmadan aynı şekilde aktarabiliyorsunuz. Bu özellik şuan test aşamasında.

Şimdilik bu özellik sınırlı sayıda kişiye sunulmuş durumda. Bu özelliği Regram uygulamasından ayıran bir yönü var. Bu özellik sayesinde gönderilerinizi hikayenizde tekrar paylaşıp yorumda yapabiliyorsunuz. Özellik sadece kendi ekran görüntüsünü aldığınız hikayelerde gerçekleşebiliyor. Güncellemenin ne zaman bütün kullanıcılara dağıtılacağı ise henüz bilinmiyor.