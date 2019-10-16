Instagram'a beklenen özellik geldi!
Güvenlik konusuna yoğunlaşan Instagram, bir dizi önlemler almaya devam ediyor. Kullanıma sunulan yeni uygulama ile Instagram hesapları üzerindeki kontrol daha da artacak.
Kullanıcılarına her gün yeni bir özellik sunan Instagram, bugünlerde güvenlik üzerine yoğunlaştı. Hesap sahiplerini dolandırıcılardan korumak isteyen Instagram, artık hesapları güven altına alacak.
Facebook'ta hali hazırda kullanılan izin ekranı uygulaması, Instagram'da da kullanıma sunuldu. Böylece kullanıcılar üçüncü taraf hizmetleri, kendi hesaplarına bağlayarak yönetebilecek. Bununla birlikte, izinleri de ortadan kaldırma yetkisine sahip olacaklar.
Güvenlik uygulamasını nasıl kullanabilirim?
Bu uygulamayı kullanmaya başlayınca, bilgilerinize erişebilen tüm web sitelerinin listesini görebileceksiniz. Bununla birlikte verilerinizi üçüncü taraf uygulamalarla paylaşmadan onayınızı isteyecek.
Üst seviyede gizlilik sağlayacak olan uygulamanın bütün kullanıcılara ulaşması 6 ay kadar sürebilir. Cambridge Analytica skandalında ortaya çıkan gizlilik ihlali nedeniyle ciddi cezalar alan Facebook, gizlilik konusunda daha dikkatli.
Bu uygulamayı, telefonunuzun "Ayarlar" kısmından "Güvenlik" bölümüne gelip "Uygulamalar ve Web Siteleri" seçeneğine girerek kullanabilirsiniz.
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