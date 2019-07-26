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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.07.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Instagram'a alkol ve sigara sınırlaması getirildi

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Instagram'a alkol ve sigara sınırlaması getirildi

Son günlerde yayın politikalarını değiştiren ve daha sert tedbirlere başvuran Instagram, bu kez platformunda paylaşılacak alkol ve sigara içerikli görüntülere sınırlama getirdi.

Instagram ile Facebook bünyesinde yeni bir sınırlama getirildi. Alkol ve sigara paylaşımlarında kullanıcıların paylaştıkları hangi içerik olursa olsun 18 yaş altındaki kullanıcılardan uzak tutulacak. Diğer bir deyişle, alkol ve sigara reklamları dahil bu tür içerikleri paylaşanlar, 18 yaşın altındaki kullanıcılara görünemeyecek. Paylaşımları gizlenecek. 

Facebook ve Instagram'ı birlikte kapsayan söz konusu sınırlama bir yana Facebook Market üzerinden de tütün ve alkol satışına izin verilmiyor. Şirketin bu konuda oldukça hassas olduğu biliniyor. 

Instagram'ın böylesi bir karar almasında özellikle son günlerde iyiden iyiye ABD'de yaygınlaşan elektronik sigaranın etkili olduğu sanılıyor. Son olarak elektronik sigaraların satışı ABD'nin San Francisco şehrinde yasaklanmıştı.

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