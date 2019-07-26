Instagram'a alkol ve sigara sınırlaması getirildi
Son günlerde yayın politikalarını değiştiren ve daha sert tedbirlere başvuran Instagram, bu kez platformunda paylaşılacak alkol ve sigara içerikli görüntülere sınırlama getirdi.
Instagram ile Facebook bünyesinde yeni bir sınırlama getirildi. Alkol ve sigara paylaşımlarında kullanıcıların paylaştıkları hangi içerik olursa olsun 18 yaş altındaki kullanıcılardan uzak tutulacak. Diğer bir deyişle, alkol ve sigara reklamları dahil bu tür içerikleri paylaşanlar, 18 yaşın altındaki kullanıcılara görünemeyecek. Paylaşımları gizlenecek.
Facebook ve Instagram'ı birlikte kapsayan söz konusu sınırlama bir yana Facebook Market üzerinden de tütün ve alkol satışına izin verilmiyor. Şirketin bu konuda oldukça hassas olduğu biliniyor.
Instagram'ın böylesi bir karar almasında özellikle son günlerde iyiden iyiye ABD'de yaygınlaşan elektronik sigaranın etkili olduğu sanılıyor. Son olarak elektronik sigaraların satışı ABD'nin San Francisco şehrinde yasaklanmıştı.
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