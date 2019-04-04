Instagram yolun sonuna geldi! Bu telefonlardan kaldırılıyor
Instagram, uzun zamandır beklettiği bir kararını hayata geçiriyor; Windows 10 Mobile işletim sistemi altında çalışan sürümünü kapatmaya hazırlanıyor. Dünya genelinde oldukça az bir kullanıcı kitlesi olmasına karşın Instagram, bu cihazlarda yaşamayı sürdürüyordu.
Instagram, Windows ile yollarını ayırıyor. Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlarda bugüne kadar destek vermeye devam eden Instagram, bu desteğin sonlandırılacağını açıkladı. 30 Nisan tarihinden itibaren tamamen uygulama bu telefonlar için kapatılacak ve kullanıcılar hesaplarına giriş yapamayacak.
Ancak bu durum, Windows 10 Mobile yüklü telefonlar için yolun sonu değil elbette. Kullanıcılar, web tarayıcılarını kullanarak yine Instagram deneyimini yaşayabilecek; ancak elbette tarayıcı üzerinden girilen Instagram, uygulamaya göre hayli farklı ve bazı özellikleri de eksik. Ancak Windows Mobile kullanıcıları, Instagram'ın web sayfasını ana sayfaya ekleyip, uygulama gibi kullanabiliyorlar. Bunun yanında Winsta ve 6Tag gibi birçok Instagram alternatifi uygulama da bulunuyor.
Bu değişlik sonrasında elbette kullanıcılar, telefonlarını değiştirmeyi daha ciddi bir biçimde düşünmeye başlayacaklar. Windows 10 Mobile sürüm 1703'ün desteği, Haziran'da sona erecek. Sürüm 1709'a yönelik destek ise Aralık'ta sonlanacak.
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