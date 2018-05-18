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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
18.05.2018 - 07:19, Son Güncelleme:

Instagram yine değişiyor! İşte yeni hali

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Instagram yine değişiyor! İşte yeni hali

Google'ın Android P ile birlikte hayatımıza sokacağı bu yeni özellik, Instagram'a da geliyor!

Android P Beta, geçen hafta I/O geliştirici konferansında duyurulduğunda, Google kullanıcıların telefonda geçirdikleri süreyi izleyebilmelerini ve sınırlamalarını sağlayan "Digital Wellbeing" adında yeni bir özelliğini de duyurdu. Google'ın izinden giden Facebook'a ait Instagram da şimdi kullanıcıların uygulamada geçirdikleri süre hakkında daha fazla bilgi edinmelerine olanak tanıyan "Kullanım Analizleri" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Instagram CEO'su Kevin Systrom, Twitter üzerinden bu özelliğin gelişim aşamasında olduğunu doğruladı. Bu özellik daha önce uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından Android uygulamasının kodunda bulunan ipuçları sayesinde fark edilmişti. Şimdiyse şirketin CEO'su bizzat söylentileri doğrulamış oldu.

Systrom paylaştığı diğer bir tweet'te şunları söyledi: "Çevrimiçi zaman harcamanın insanları nasıl etkilediğini anlamak önemli ve bu konuda dürüst olmak tüm şirketlerin sorumluluğundadır. Çözümün parçası olmak istiyoruz. Bu sorumluluğu ciddiye alıyorum."

Instagram'in yeni aracı ne zaman resmi olarak genel olarak genel kullanıma açılacak henüz bilinmiyor. Wong, Usage Insights'ın yanı sıra, emoji yorumları vermek için emoji çubuğu ve yorumda arkadaşlarınızı etiketlemek için @ düğmesi gibi diğer farklı özelliklere ait ipuçlarının da Instagram uygulaması kodunda bulunduğunu söylemişti.

Instagram yine değişiyor İşte yeni hali


Bu özelliğe ek olarak Instagram, Facebook ile giriş kısmında bazı yenilikler yapacak gibi duruyor. Bu yenilikler sayesinde uygulama, Facebook bildirimlerinizi de gösterecek. Yani, Facebook ile entegre halde çalışacak gibi duruyor.

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