Instagram yine değişiyor! İşte yeni hali
Google'ın Android P ile birlikte hayatımıza sokacağı bu yeni özellik, Instagram'a da geliyor!
Android P Beta, geçen hafta I/O geliştirici konferansında duyurulduğunda, Google kullanıcıların telefonda geçirdikleri süreyi izleyebilmelerini ve sınırlamalarını sağlayan "Digital Wellbeing" adında yeni bir özelliğini de duyurdu. Google'ın izinden giden Facebook'a ait Instagram da şimdi kullanıcıların uygulamada geçirdikleri süre hakkında daha fazla bilgi edinmelerine olanak tanıyan "Kullanım Analizleri" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Instagram CEO'su Kevin Systrom, Twitter üzerinden bu özelliğin gelişim aşamasında olduğunu doğruladı. Bu özellik daha önce uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından Android uygulamasının kodunda bulunan ipuçları sayesinde fark edilmişti. Şimdiyse şirketin CEO'su bizzat söylentileri doğrulamış oldu.
Systrom paylaştığı diğer bir tweet'te şunları söyledi: "Çevrimiçi zaman harcamanın insanları nasıl etkilediğini anlamak önemli ve bu konuda dürüst olmak tüm şirketlerin sorumluluğundadır. Çözümün parçası olmak istiyoruz. Bu sorumluluğu ciddiye alıyorum."
Instagram'in yeni aracı ne zaman resmi olarak genel olarak genel kullanıma açılacak henüz bilinmiyor. Wong, Usage Insights'ın yanı sıra, emoji yorumları vermek için emoji çubuğu ve yorumda arkadaşlarınızı etiketlemek için @ düğmesi gibi diğer farklı özelliklere ait ipuçlarının da Instagram uygulaması kodunda bulunduğunu söylemişti.
Bu özelliğe ek olarak Instagram, Facebook ile giriş kısmında bazı yenilikler yapacak gibi duruyor. Bu yenilikler sayesinde uygulama, Facebook bildirimlerinizi de gösterecek. Yani, Facebook ile entegre halde çalışacak gibi duruyor.
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