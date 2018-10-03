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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
03.10.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Instagram yeni CEO'nun atanmasının hemen ardından çöktü

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Instagram yeni CEO'nun atanmasının hemen ardından çöktü

Instagram kullanıcıları bugün sabah saatlerinde dünya çapında ana sayfada akış yenilenemedi uyarısıyla karşılaştı. Erişim sorununun, Instagram Ürün Müdür Yardımcısı Adam Moserri'nin şirketin yeni CEO'su olarak atandığının duyurulmasından yalnızca bir gün sonra yaşanması dikkat çekti.

Uygulamanın Mobil sürümü, "akış yenilenemedi" uyarısı verirken uygulamanın web sürümü "5xx Sunucu Hatası" verdi. 

Kullanıcılar, #instagramdown hashtag'iyle birlikte "dijital detoks için fırsat", "instagram çöktü hadi şu an yanınızdakine merhaba deyin" tweetleri yollamaya başlayarak, Twitter ve Facebook'a yöneldi. 

DownDetector'ün canlı erişim haritası Instagram'ın Türkiye,  Kuzey Amerika, Avrupa, Avusturalya, Hindistan, Singapur ve diğer ülkelerde server hatası verdiğini gösterdi. 

Teknik bir sunucu hatası olduğu sanılan erişim sorunuyla ilgili Facebook ve Instagram'dan bir açıklama yapılmadı. 

Standford Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışan Instagramın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger şirket yönetiminden Eylül sonu istifa ettiklerini duyurmuştu. 

Şirketin iki kurucusu arasında son günlerde, Facebook'a ileşkin bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentilerin tam ortasındayken, Instagram böyle bir sorun ile karşılaştı. 

Uygulamanın 1 milyardan fazla aktif aylık kullanıcısı var ve her geçen dakika kullanıcı sayısı artıyor. Şirket ise kısa zamanda mesajlaşma ve hikaye eklentileri gibi özellikleri yenileyerek kullanıcıları kendine çekiyor.

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