Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram'da sorun mu var ve neden erişim yok?
Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü mü? TSİ 15.30 itibarıyla bu üç platforma girmeye çalışan kullanıcılar erişim sağlayamazken, sorun daha çok Avrupa genelinde yaşanıyor. Peki Instagram, WhatsApp ve Facebook'a ne oldu?
Facebook, Instagram ve WhatsApp erişim sorunu yaşıyor. TSİ 15.30'dan itibaren bazı kullanıcılar bu üç uygulamaya da erişim sağlayamazken, bazı kullanıcıların ise sorunsuz eriştiği dikkat çekiyor. İnternet sitelerinin erişim durumunu harita üzerinden canlı olarak paylaşan DownDetector'e göre Instagram dahil sosyal medya kanallarının erişim sorunu yaşadığı ülkeler ağırlıklı olarak Avrupa bölgesi görünüyor.
Haritaya bakıldığında Japonya'da da erişim sorunun yaşandığı dikkat çekiyor.
WhatsApp'ta yaşanan sorun ise kullanıcılar fotoğraf gönderdiği sırada ortaya çıkıyor. Yazışma sorunsuz sağlanırken, fotoğraf göndermek şimdilik mümkün değil.
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