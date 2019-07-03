Facebook ve İnstagram fotoğraf paylaşamama sorunu neden oldu? İnstagram çöktü mü?
Facebook ve İnstagram çöktü mü sorusu, gün sonuna doğru binlerce kullanıcının aktif olarak araştırdığı konu oldu. İnstagram'da neden fotoğraf paylaşamıyorum sorusuna da yanıt arayan birçok kişi, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Facebook ve İnstagram neden yavaş ve fotoğraf paylaşamama sorunu neden kaynaklanıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Instagram ve Facebook'ta yaşanan fotoğraf yükleme sorunu farklı soru işaretlerine neden oldu. Ana sayfa akışlarının yavaşlamasının yanı sıra fotoğrafların hata vermesi 'çöktü' iddialarını da beraberinde getirdi. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü? Fotoğraflar neden yüklenmiyor?
Yetkililerden konuya dair bir açıklama gelmedi ancak sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında Instagram kullanıcıları sosyal medya uygulamasına giriş yapamıyor.Kullanıcılar farklı mecralar üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da Instagram WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.
Arızadan en çok Avrupa kıtasında bulunan Fransa, Almanya, İngiltere etkilendi. İspanya, Yunanistan Polonya ve Norveç’te arızadan etkilenen ülkeler arasında.
FACEBOOK VE İNSTAGRAM İÇİN KULLANICI YORUMLARI
Kullanıcılar Facebook ve İnstagram'da yaşanan problem hakkında Twitter üzerinden paylaşımlarını gerçekleştirdi. İşte, o paylaşımlardan bazıları;
@ceybeyonce
Bu instagram neden sürekli bozuluyor
@be8yza
instagram ve wp çöktü görseller açılmıyor twitter ağzını yüzünü yerim senin <3
@thehukumdar
#instagram çöktü kimse giremiyor boşuna panik yapmayın
@iremsularoz
İnternette sorun var diye mobil verimi kullanıyorum meğer #instagram çökmüş
@yesiljuliet
İnstagram bazıları için su ekmek gibi temel ihtiyaç olmuş baksanıza çöktü diye hemen sitem etmeler, sövmeler. Alt tarafı bir uygulama yahu sakin olun. #instagram
@Kerem221b
Gençler hem Twitter hem Instagram hem Whatsapp bir şeyler oluyor ortalık seri anlık yangın yeri
@neckdie
Valla #instagram kanki çökmüşün ama mesaj atan olmadığı için fark etmedim.... yine
@Deli1Kadin
40yilda bir Instagramda story paylaştım, onda da Instagram çöktü.. Lanetimi oraya da bulaştırdım zaaaar
@memoo2_8
#instagram dünya genelinde an itibariyle çöktü
@napiimsimdi
Whatsapp, Instagram, Twitter bunların hepsi bozukmuş bende niye mesaj atmıyo diyorum... yoksa böyle bir şey imkansız
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