Instagram uygulamadan atıyor! Neden?
Popüler sosyal medya hesaplarından birisi olan Instagram'da kullanıcılar, son zamanlarda uygulamadan atılma sorunuyla karşılaşıyor. Kullanıcılar, hiçbir şey ortada yokken bir anda uygulamadan atılıyor. Peki Instagram uygulamadan neden atıyor?
Instagram, geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklanan verilere göre aylık 800 milyar aktif kullanıcıya sahip. Instagram'ı Instagram yapan en büyük özelliği kullanıcılara sunulan fotoğraf ve video paylaşımı özelliği. Kullanıcılar, Instagram'ın bu özelliği sayesinde fotoğraf ve video paylaşabiliyor, bir nevi takipçilerine ne yaptıklarını fotoğraf ve video gibi araçlarla anlatıyorlar.
Hem iOS kullanıcıları için hem de Android kullanıcıları için sunulan bu uygulama, Apple Store'da olmazsa olmaz listesinde dahi yer alıyor. Sosyal medya platformları arasında bu denli öneme sahip olan Instagram'da kullanıcılar, hiçbir şey ortada yokken bir anda uygulamadan atılıyor. Peki, bu sorunun kaynağı ne?
INSTAGRAM'DA UYGULAMADAN ATILMANIN SEBEBİ NE?
Bunun birkaç sebebi olabilir. Öncelikle iOS veya Android cihazınızda yüklü olan Instagram'ın hangi sürüme ait olduğuna bakın. Eğer uygulamanız eski bir sürüme sahipse uygulamadan atılabilirsiniz. Bunun için Instagram'ı, Apple Store'dan ya da Google Play Store'dan en güncel sürümüne güncelleyin.
Instagram'dan otomatik olarak atılmanıza bir diğer sebep olarak önbelleğiniz dolu olması görülebilir. Bu sorunu yaşamamak istiyorsanız önbelleğinizde yer işgal eden sık kullanmadığınız birtakım veri veya uygulamaları silmelisiniz. Eğer sorun önbelleğinizin dolu olmasından kaynaklanıyorsa bu işlem, Instagram'dan atılmanıza çözüm olabilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle