Instagram uygulamadan atıyor! Neden?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
20.04.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

Instagram uygulamadan atıyor! Neden?

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Instagram uygulamadan atıyor! Neden?

Popüler sosyal medya hesaplarından birisi olan Instagram'da kullanıcılar, son zamanlarda uygulamadan atılma sorunuyla karşılaşıyor. Kullanıcılar, hiçbir şey ortada yokken bir anda uygulamadan atılıyor. Peki Instagram uygulamadan neden atıyor?

Instagram, geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklanan verilere göre aylık 800 milyar aktif kullanıcıya sahip. Instagram'ı Instagram yapan en büyük özelliği kullanıcılara sunulan fotoğraf ve video paylaşımı özelliği. Kullanıcılar, Instagram'ın bu özelliği sayesinde fotoğraf ve video paylaşabiliyor, bir nevi takipçilerine ne yaptıklarını fotoğraf ve video gibi araçlarla anlatıyorlar.

Hem iOS kullanıcıları için hem de Android kullanıcıları için sunulan bu uygulama, Apple Store'da olmazsa olmaz listesinde dahi yer alıyor. Sosyal medya platformları arasında bu denli öneme sahip olan Instagram'da kullanıcılar, hiçbir şey ortada yokken bir anda uygulamadan atılıyor. Peki, bu sorunun kaynağı ne? 

INSTAGRAM'DA UYGULAMADAN ATILMANIN SEBEBİ NE?

Bunun birkaç sebebi olabilir. Öncelikle iOS veya Android cihazınızda yüklü olan Instagram'ın hangi sürüme ait olduğuna bakın. Eğer uygulamanız eski bir sürüme sahipse uygulamadan atılabilirsiniz. Bunun için Instagram'ı, Apple Store'dan ya da Google Play Store'dan en güncel sürümüne güncelleyin. 

Instagram'dan otomatik olarak atılmanıza bir diğer sebep olarak önbelleğiniz dolu olması görülebilir. Bu sorunu yaşamamak istiyorsanız önbelleğinizde yer işgal eden sık kullanmadığınız birtakım veri veya uygulamaları silmelisiniz. Eğer sorun önbelleğinizin dolu olmasından kaynaklanıyorsa bu işlem, Instagram'dan atılmanıza çözüm olabilir. 

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