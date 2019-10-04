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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.10.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Instagram Threads uygulaması yayınlandı: Ne işe yarıyor?

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Instagram Threads uygulaması yayınlandı: Ne işe yarıyor?

2012 yılından bu yana Facebook bünyesinde olan Instagram, bugün geniş kitlelere ulaşabilen başarılı bir uygulama haline geldi. Sık sık yayınladığı güncellemelerle uygulamaya yeni özellikler kazandıran şirketin yeni ürünü ise Threads uygulaması oldu. Peki nedi Threads? Ne işe yarıyor?

Threads’ adındaki yeni sohbet uygulaması, Instagram'da kullanılabilecek yepyeni bir platform olacak. Kullanıcıların durumlarını ve yer bildirimlerini paylaşmalarına olanak verecek olan Threads uygulaması, Instagram'daki yakın arkadaşlarla gerçek zamanda yer bildirimi, anlık durum paylaşımı, telefonun pil durumu, mesaj, fotoğraf ve video mesajları paylaşmalarına izin verecek.

Uygulamanın kullanıcılar ve yakın arkadaşlar arasında sürekli ve otomatik güncelleme yapabilmeleri için tasarlandığı belirtilirken, Threads'in Instagram mesajlaşmalarından çok daha fazla kullanıcı çekmesi bekleniyor. Söz konusu uygulama, Instagram’ın mesajlaşma özelliğine benzerlik gösteriyor. Yakın arkadaşların yakın zamanda paylaştığı hikayelere de Threads üzerinden erişilebilecek.

Instagram Threads uygulaması yayınlandı: Ne işe yarıyor

Şimdilik uygulamadan para kazanmayı düşünmediklerini belirten yetkililer ileride bunun değişebileceğini söyledi. Threads, SnapChat gibi uygulama açıldığında direkt kamera erişimi sağlayacak. Filtre, etiket gibi özelliklerin ekrana birkaç dokunma ile yapılabileceğini belirten şirket kullanımı kolay bir uygulama olacağının altını çizdi. Ayrıca fotoğraf deklanşörüne istediğiniz kişileri tanımlayarak aynı anda birden fazla kişiye fotoğraf atabileceksiniz.

Threadsin Facebookun bu vizyonunu gerçeğe dönüştürmesinin son çabası yorumu yapılıyor.

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