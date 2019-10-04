Instagram Threads uygulaması yayınlandı: Ne işe yarıyor?
2012 yılından bu yana Facebook bünyesinde olan Instagram, bugün geniş kitlelere ulaşabilen başarılı bir uygulama haline geldi. Sık sık yayınladığı güncellemelerle uygulamaya yeni özellikler kazandıran şirketin yeni ürünü ise Threads uygulaması oldu. Peki nedi Threads? Ne işe yarıyor?
’Threads’ adındaki yeni sohbet uygulaması, Instagram'da kullanılabilecek yepyeni bir platform olacak. Kullanıcıların durumlarını ve yer bildirimlerini paylaşmalarına olanak verecek olan Threads uygulaması, Instagram'daki yakın arkadaşlarla gerçek zamanda yer bildirimi, anlık durum paylaşımı, telefonun pil durumu, mesaj, fotoğraf ve video mesajları paylaşmalarına izin verecek.
Uygulamanın kullanıcılar ve yakın arkadaşlar arasında sürekli ve otomatik güncelleme yapabilmeleri için tasarlandığı belirtilirken, Threads'in Instagram mesajlaşmalarından çok daha fazla kullanıcı çekmesi bekleniyor. Söz konusu uygulama, Instagram’ın mesajlaşma özelliğine benzerlik gösteriyor. Yakın arkadaşların yakın zamanda paylaştığı hikayelere de Threads üzerinden erişilebilecek.
Şimdilik uygulamadan para kazanmayı düşünmediklerini belirten yetkililer ileride bunun değişebileceğini söyledi. Threads, SnapChat gibi uygulama açıldığında direkt kamera erişimi sağlayacak. Filtre, etiket gibi özelliklerin ekrana birkaç dokunma ile yapılabileceğini belirten şirket kullanımı kolay bir uygulama olacağının altını çizdi. Ayrıca fotoğraf deklanşörüne istediğiniz kişileri tanımlayarak aynı anda birden fazla kişiye fotoğraf atabileceksiniz.
Threadsin Facebookun bu vizyonunu gerçeğe dönüştürmesinin son çabası yorumu yapılıyor.
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