Instagram takipçi hilesi bedava: Mümkün mü?

Instagram sayfanızın daha geniş bir kitleye ulaşmasını ister misiniz? Instagram'da takipçi sayısı artışı artık sanıldığı kadar zor değil! Günümüzün popüler uygulamalarının başında gelen Instagram, hem kurumsal hem de kişisel kullanıcıları ile tüm dünyada hala sürekliliğini koruyor. İlgili Instagram sayfasının geniş bir kitleye ulaşması da en çok talep edilen isteklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Peki Instagram takipçi sayısını nasıl arttırabilirsiniz? Gelin hep birlikte 7 kolay adımla Instagram takipçi sayınızı nasıl arttırabileceğinizi inceleyelim.

1- Hastag Kullanımı

İster kişisel hesabınız, isterseniz de markanızın sosyal medya stratejisi için olsun Instagram'da takipçi arttırmak için en hızlı ve kolay yöntem hastag kullanımı olacaktır. Ancak takipçilerinizin kalıcı olmasını istiyorsanız Instagram hastags doğru bir şekilde kullanmalısınız. Peki nasıl mı?

Instagram şu an kullanıcılarına gönderilerinde 30'a yakın hastag kullanmasına izin veriyor. Pek çok kullanıcı ise takipçi sayısını hızla arttırmak için gönderilerinde bu sınırı zorluyor. İlk başta kişinin ya da kurumun Instagram hesabındaki takipçi sayısında ciddi bir artış görülse de zaman içinde bu kitle ilgili kullanıcıyı takip etmeyi bırakıyor. Eğer hesabınızdaki takipçilerin kalıcı olmasını istiyorsanız; paylaşımlarınızın altına belli sayıda, popüler ve paylaşımla alakalı hastag kullanımını uygulayın. Bu şekilde hem hızlı hem de kalıcı takipçiler edinebilirisiniz.





2- Düzenli Paylaşımlar

Eğer Instagram'da takipçi arttırma amacındaysanız, hedefinize giden en doğru yol istikrardan geçecektir. Belirli aralıklarla ve uygun zamanlarda gönderi paylaşımı yaptığınızda sayfanız güncelliğini koruyacaktır. Böylece hem takipçi sayınızda artış sağlayacak hem de hedef kitlenin sayfanızı takip etmeyi bırakmasını engellemiş olacaksınız.

3- Bütünlük İçeren Paylaşımlar

İlk iki maddeyi de içine alan bu madde kalıcı Instagram takipçi kazanmak için en etkili yollardan biri. Peki nedir bütünlük içeren paylaşımlar?

Örneğin bir gün elbise bir gün doğa resmi paylaştığınızda var olan takipçilerinizde yüksek oranda azalma görmeniz muhtemel. Markanızı ya da kişisel hesabınızı ne amaçla kullanıyorsanız paylaşımlarınızı da o doğrultuda yapmanız gerekiyor. Hastag kullanımında belirttiğimiz gibi paylaşımlarınızda, alakasız hastag kullanmaya devam ettiğiniz taktirde de yine aynı sorunla karşılaşabilirsiniz.

4- Etkileyici Filtreler

Sıkıcı ya da kötü çıkan fotoğraflarınızın, Instagram filtre ya da Instagram efektleri ile nasıl canlı ve etkileyici bir hale geldiğini çoğunuz gözlemlemiştir. Ancak sadece filtre kullanmanız Instagram'da takipçi kazanmanız için elbette yeterli olmayacaktır. Bu yüzden dikkatleri üzerinize çekebilmek adına farklı fotoğraf düzenleme teknikleri kullanabilir hatta en etkili filtreleri inceleyebilirsiniz. Örneğin Instagram'da ürün pazarlaması araştırmaları yapan bir firma Instagram'da en çok beğeni sağlayan etkili filtrenin Myfair olduğunu açıklamıştır.









5- Sor Sorun, Yorum Yapın, Beğenin

Etkileşim, etkileşim, etkileşim .. Sosyal medya uygulamalarının en etkili aracını Instagram takipçi sayınızı arttırmak için doyasıya kullanın. Sizin sayfa konseptinize uygun sayfalara yapacağınız yorum ya da beğeniler, kullanıcıların ilgisini çekmenizi ve kullanıcıları sayfanıza yönlendirmenizi sağlayacaktır.

6- Yeni Bir Akım InstaStory

Instagram Stories ya da bir başka ifadeyle InstaStory 'de günlük paylaşımlar yaparak, takipçilerinize kendinizi hatırlatabilir ve diğer kullanıcıların da sizin sayfanıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bütün bunların yanı sıra günlük ya da kısa aralıklarla yapacağınız paylaşımlar sayfanızın güncelliğini korumanıza da büyük oranda yardımcı olacaktır.

7- Instagram Takipçi Hilesi

Son olarak pek de tavsiye etmediğimiz bir yöntemden bahsedelim. Instagram takipçi kasma ya da Instagram takipçi satın almak şeklinde kendilerini tanıtan ve takipçi satın almanızı sağlayan takipçi siteleri sizlere anlık beğeni ya da takipçi imkanı sağlayabiliyor. Ancak gelen takipçiler organik olmadığı için zamanla takipçi sayınızın hızla düşme olasılığı oldukça yüksek. Hesabınızdaki Instagram takipçi artışı için sizlere organik çözümleri kullanmanızı öneririz.



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