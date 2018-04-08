Instagram takip edemiyorum sorunu | Neden?
Instagramda takip edemiyorum? Instgram'da takip edememe sorunu neden olur? Instagram'da kullanıcıların yer yer karşılaştığı bu sorun bakın neden kaynaklanıyor? İşte size yardımcı olacak pratik ipuçları...
Instagramda takip limiti vardır. 7500 kullanıcıdan fazlasını takip edemezsiniz. Ayrıca instagramda 30 dakikada en fazla 50 kişiyi takip edebilirsiniz. Bu da instagramın başka bir limitidir. Instagram'da kimseyi takip edemiyorsanız bunun sebepleri şunlar olabilir: Instagramda geçici bir sorun olabilir. Bazen beklemeniz gerekebiliyor. Bazı sitelerde yazan yorumlara göre 15 saat sonra tekrardan takip etme işlemini normale dönen kullanıcılar var.
Instagram hesabınız engellenmiş olabilir. Eğer anormal derecede aktivite varsa hesabınız bloklannmış olabilir.
Peşpeşe fazla sayıda kişiyi takip ettiyseniz veya takibi bıraktıysanız sebebi bu olabilir. Bu yüzden Instagram tarafından yasaklanmış olma ihtimalinize karşı 1 gün kadar beklemenizi öneriyoruz. Sorun hala çözülmez ise uygulamayı silip 1-2 saat bekledikten sonra tekrar yüklemeniz.
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